SENAC do Ceará realiza oficinas com chefs do Peru

Uma parceria entre o Sistema Fecomércio Ceará e o Consulado do Peru vai proporcionar aos alunos e instrutores da área de Gastronomia do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-CE) a vivência com a cultura daquele País. Duas oficinas gratuiras serão ministradas por um chef e um barman peruanos e acontecem nesta quinta-feira, 06, e sexta-feira, 07, das 14h às 16h, na nova unidade do Senac RioMar. A primeira oficina, “Pisco e Peru”, de acordo com o barman Miguel Angel Murrilo, ensinará 9 drinks, dois deles bem conhecidos do Peru, o Pisco Sour e o Pisco Chilcano. “Será uma aula bem dinâmica, um máster class de pisco, bebida tradicional do Peru”, adianta.

Já na sexta-feira, será a vez do chef Marcus Espinoza. Ele irá preparar duas entradas, um ceviche clássico e outro contemporâneo, além de um prato principal, vegetariano, tendo como ingrediente principal a quinoa.

Segundo a diretora de Educação profissional do Senac, Geórgia Philomeno Gomes, essa é uma oportunidade de ofertar aos alunos dos cursos de Gastronomia do Senac uma vivência com uma culinária rica e diversificada como a do Peru.



Para o Consul do Peru em Fortaleza, Dr. Javier Yugar, além de divulgar a cultura do seu País, esse também é um momento de estreitar ainda mais os laços com o Sistema Fecomércio no Ceará. Já o representante da Embaixada do Peru, segundo secretário chefe da Seção Consular, Max Hernández, informou que o Ceará é o quarto estado brasileiro onde acontece essa ação, já tendo sido realizada em Brasília, Bahia e Minas gerais. “O Sistema Fecomércio é um grande parceiro. Vamos fechar essa ação em Fortaleza com chave de ouro”, comentou.

SERVIÇO

Oficinas de Gastronomia Peruana

Dias: 06 e 07 de outubro

Horário: 14h às 16h

Lugar: Senac RioMar

Piso L2 – Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 – Papicu)

Informações: (85) 3270.5400

Gratuito