Sem excessos, com leveza, humor e ação, longa "Bumblebee" pode ressuscitar os Transformers

Desde que a linha de brinquedos Transformers chegou aos cinemas, em 2007, os robôs gigantes que se transformam em veículos ganharam exageros: dinossauros metálicos, cavaleiros medievais robóticos e até gigantes de ferro com genitais. Mas os excessos caminharam inversamente aos números de bilheteria. "Transformers: O Último Cavaleiro" (2017), o quinto filme da franquia dirigida por Michael Bay, custou US$ 216 milhões e rendeu só US$ 130 milhões nos EUA. Foi salvo do prejuízo pela China, responsável por boa parte dos US$ 400 milhões angariados no mercado internacional.

A performance acendeu um alerta nos estúdios Paramount, que, em 2016, havia anunciado os planos ambiciosos para um universo Transformers nos moldes da Marvel no cinema. "Bumblebee", que estreou nesta terça (25), é o resultado de um passo mais cauteloso: o primeiro derivado da franquia traz um novo diretor (Travis Knight, da animação "Kubo e as Cordas Mágicas"), um orçamento menor (US$ 135 milhões) e o foco na personagem feminina.

"O que me atraiu ao projeto foi esse mundo diferente", diz a atriz e cantora Hailee Steinfeld, dona do papel principal, da adolescente Charlie Watson, que perde o pai cedo e tenta se reencontrar ao descobrir que seu Fusca amarelo é, na verdade, um robô.

"Ela é uma garota normal, sem poderes. É jovem, esperta e capaz de conseguir tudo o que deseja, mas luta contra uma perda impactante nos seus anos de formação".

Escolha arriscada

O redimensionamento de uma franquia conhecida pelos exageros foi uma escolha inteligente do estúdio, mas arriscada. Knight nunca trabalhou em uma megaprodução em live-action e suas animações foram trabalhos independentes. "Quando recebi o telefonema, perguntei se não tinham errado o número", brinca o cineasta, que teve duas incumbências ao assumir o projeto. "O filme precisava ser sobre Bumblebee e ambientado nos anos 1980. Sou uma criança daquela época, então topei na hora".

"Bumblebee" não apenas recorre às músicas e roupas da época, mas bebe diretamente dos filmes de Steven Spielberg. "E.T foi meu guia nesse projeto", afirma Knight.

"As obras de Steven são responsáveis por minha decisão de virar cineasta. Tanto ele quanto Michael entenderam meu ângulo do longa e me deram liberdade". A liberdade, inicialmente, deu certo.

O filme foi recebido com elogios pelos críticos, que exaltaram a simplicidade da trama e os efeitos discretos. Glenn Kenny, do The New York Times, escreveu: "Finalmente um filme dos Transformers que é bom". Kristen Page-Kirby, do The Washington Post, ressaltou que o longa "surpreende pela alma".

"Não posso controlar a recepção do filme, apenas contar a melhor história. As pessoas têm em mente algo quando leem o nome Transformers, e tentamos homenagear isso", conta Travis Knight.

"Queria mostrar que poderíamos ser totalmente diferentes. Isso causa uma sensação de desconforto, principalmente para o estúdio. Mas as respostas têm sido ótimas".

O diretor se recorda que as filmagens correram sob "constante pressão", fardo dividido com a jovem Hailee Steinfeld, indicada ao Oscar aos 14 anos por "Bravura Indômita" (2010).

"Adoro fazer filmes que me desafiam e me fazem evoluir", conta Steinfeld.