Selecionados pela Campanha "Eu Te Dedico" têm histórias de amor com os livros contadas pelo Verso

Emanuelle de Freitas, no alto dos 14 anos de idade, lembra que tudo começou aos seis. Nos cantinhos silenciosos da casa onde reside, no bairro Mondubim, em Fortaleza, estava ela a ler avidamente páginas e mais páginas de histórias em quadrinhos e contos, versões diminutas dos encorpados romances que depois acompanharia com maior frequência. "Até então, não me chamavam atenção livros mais longos. Só fui criar esse interesse em 2014, quando li 'O Garoto da Novela', de Walcyr Carrasco, e me apaixonei pela identificação que o livro me fez sentir", relata.

A fala segura, de gente veterana no perder-se em letras, apesar da pouca idade, avoluma-se quando começa a falar quais são os tipos de leitura que mais lhe interessam. "Atualmente, criei gosto pela literatura popular brasileira. Mas a russa é o tipo que mais me chama atenção desde que li uma adaptação, de um autor russo, do livro de Ferenc Molnár, 'Os meninos da Rua Paulo', acompanhando, logo depois, 'Humilhados e Ofendidos', do Fiódor Dostoiévski, por exemplo", explica.

Emanuelle de Freitas, aos 14 anos, é apaixonada por literatura russa e a popular brasileira Foto: Natinho Rodrigues

Emanuelle e as obras em brochura que crava nas estantes suspensas do quarto compõem um dos três perfis selecionados pela equipe do Verso durante a campanha "Eu Te Dedico", em que convidamos leitoras e leitores a declarar amor aos livros. A iniciativa começou a ser divulgada no último dia 15, levando em conta a crise vivenciada pelo mercado editorial no presente momento - já tendo provocado, inclusive, o fechamento de editoras e livrarias Brasil afora e pondo em xeque a permanência de outras.

De modo particular, a estudante expressou a ternura pelas obras literárias de um modo todo carinhoso: prestando gratidão. "Agradeço por me fazerem refletir e me questionar sobre assuntos e situações dos mais variados tipos. Porque questionar me fez entender coisas sobre mim mesma, sobre outras coisas e adquirir mais conhecimento e, penso eu, maturidade", reflete.

Gratuidade

O contador Carlos Henrique Rocha, 47 anos, entra em sintonia com a experiência da estudante. Segundo ele - também um dos escolhidos pela campanha Eu Te Dedico - "um mundo sem livros é até difícil de imaginar". A opinião é reforçada, de forma mais efetiva, há pelo menos dez anos, quando intensificou o ritmo de leitura dos relatos preferidos: aqueles que envolvem pessoas e situações reais, como "Fé na estrada", do jornalista carioca Dodô Azevedo, e "Longe de Manaus", de Francisco José Viegas.

Apesar da atribulada rotina de trabalho, o profissional comenta que não esmorece diante da possibilidade de iniciar mais um livro. Vale de tudo para isso: desde ler em filas ou salas de espera até em fins de semana e viagens. "Às vezes, noto poucas pessoas lendo nesses locais, sempre com seus smartphones; eu, pelo contrário, seguirei acompanhando as histórias", diz.

Para Carlos Henrique Rocha, não existe idade certa para começar a ler Foto: Natinho Rodrigues

Perpetuando-as também. Não à toa, os dois filhos de Henrique com a esposa, Cristina, já iniciaram a peregrinação rumo ao desbravar das páginas presentes nos exemplares da aconchegante biblioteca mantida pela família. Pâmela, de 16 anos, e o pequeno Iago, de sete, dão conta de manter a tradição, ampliando-a ao longo do tempo com a compra de obras em livrarias ou visitas a Bienais do Livro.

De acordo com Henrique, "nunca é tarde para iniciar a ler, independentemente da idade e do tipo de leitura. Mas só se descobre isso se der o primeiro passo, pois todos já lemos muitas coisas todos os dias. É preciso refinar esse gosto - se possível, com uma boa xícara de café ao fim de tarde, feito eu".

Reflexo

Ler também desenha futuros. Vanessa Passos, de 25 anos, enquanto escritora, professora e pesquisadora, é exemplo disso. Ao lecionar, diz que sempre fala sobre o amor pelos livros; quando pesquisa, no Doutorado em Literatura Comparada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), precisa ler constantemente; e, enquanto prosadora, transparece aquilo que leva a tiracolo como verdade: todo escritor, é, antes de tudo, um leitor.

"Minha declaração no vídeo da Campanha foi porque os livros me salvaram (de mim mesma e de um mundo que muitas vezes pode ser cruel e doloroso). Tive uma adolescência conturbada por problemas pessoais e familiares e, neste período, eles foram meus amigos e meu refúgio durante muito tempo", rememora.

Nesse movimento, Vanessa comenta que se pergunta todos os dias o que pode fazer para incentivar projetos e atividades de apoio à leitura, inquietação que a faz conhecer pessoas e iniciativas inclinadas a democratizar o acesso ao mundo das letras.

"Indico a todas e todos que coloquem como objetivo de vida montar sua própria biblioteca, e mesmo que não haja orçamento para isso, eu recomendo visitar bibliotecas comunitárias, como a Biblioteca do Curió, organizada pelo Talles Azigon, ou mesmo pegar livros no projeto lindíssimo Livro Livre, organizado pela Anita Moura", enumera. "Temos uma imensidão de livros, certamente, um deles vai te fisgar de um jeito que vai te fazer perder o fôlego".

Veja vídeo com depoimentos dos entrevistados: