Sana anima mundo geek em Fortaleza e recebe atores de Harry Potter e Supernatural

São 18 anos de Sana marcado no calendário de crianças, jovens e adultos fãs do mundo pop e geek. Agora, no fim do ano, em mais uma edição, o evento promete ser o espaço para o encontro de universos do cinema, dos quadrinhos, animes e até mesmo da música, com a presença do K-Pop. Como de costume, o Centro de Eventos do Ceará é palco das atrações, de 14 a 16 de dezembro, desta vez com uma pegada ainda mais geek, trazendo foco nos jogos e também na tecnologia.

Entretanto, além da grandiosidade do evento em si, são as atrações que chegam a Fortaleza neste fim de ano que dão o tom da ansiedade de quem estará pela convenção, com uma expectativa de receber cerca de 50 mil visitantes nos três dias.

Entre os nomes famosos, Stanislav Yanevski, o Viktor Krum de Harry Potter, além das atrizes Ruth Fiona Connell e Alaina Huffman, as personagens Rowena e Abaddon de Supernatural, aparecem para conversar sobre os dois universos.

Supernatural

A atriz Ruth Fiona Connell vem como uma das representantes do seriado a Fortaleza, na programação do sábado (15), junto de Alaina Hoffman. Supernatural tem, desde setembro de 2005, os irmãos Sam e Dean Winchester como protagonistas. Até hoje, foram 14 temporadas e, apesar dos altos e baixos na audiência pelo mundo, o enredo ainda é referência quando o assunto são as séries sobrenaturais.

A primeira aparição de Fiona Connel em Supernatural aconteceu na 6ª temporada Foto: Divulgação

Rowena, personagem que Ruth Fiona interpreta nas telas, é uma bruxa imortal que possui relação direta com os irmãos e retornou para uma série de reviravoltas nas últimas temporadas. Em entrevista ao Verso, ela comentou sobre a proximidade entre os integrantes da série e como isso também ajuda no trabalho que realiza há tempos.

"Fazer parte de Supernatural tem sido uma experiência que mudou minha vida. Eu amo interpretar a Rowena e também adoro poder participar dessas convenções. Nós conseguimos criar laços realmente fortes e é curioso porque é muito raro que amizades tão duradouras sejam mantidas nesse tipo de produção televisiva", explica.

As convenções como o Sana, inclusive, parecem ser uma constante na vida da artista atualmente. "Austrália, Alemanha, França, Grã-Bretanha, México, Nova Zelândia, Canadá e Estados Unidos", contabiliza ao citar por quais lugares já passou falando de Rowena e de todas as tramas que envolvem a série. Assim como os fãs já estão na expectativa de vê-la, a escocesa confessa estar ansiosa para finalmente conhecer o País.

"Essa é minha primeira vez no Brasil! Muitos dos meus fãs na internet são brasileiros e isso é muito importante para mim. Inclusive, nunca vou esquecer a primeira vez que Rowena alcançou os trendings no Twitter por aqui. Sempre quis visitar o País e é muito legal poder ter Alaina comigo para aproveitar essa folga no fim do ano", brinca.

Mais do cinema

As séries não são as únicas a ganhar destaque na programação do Sana neste fim de ano. Presentes no cenário nacional, os dubladores Christiane Monteiro, Charles Emmanuel, Wendel Bezerra e Felipe Grinnan são alguns dos nomes aguardados. Eles são os responsáveis por dar vida a personagens como a Lindinha, de "As Meninas Super Poderosas", Rony Weasley, de "Harry Potter", Goku, de "Dragon Ball Z" e Peter Parker, de "Ultimate Homem Aranha". Tudo isso por meio da voz.

Nesse meio tempo, a saga Harry Potter também fica em evidência. Já virou tradição para os fãs do mundo bruxo poder contar com o Sana como um espaço para reviver momentos dos primeiros filmes da história, além de comentar sobre os novos.

Além de O Cálice de Fogo, Stanislav fez participação em Relíquias da Morte Foto: Divulgação

Para isso, quem chega por aqui para representar o enredo de J.K Rowling é Stanislav, conhecido por aparecer no filme "Harry Potter e o Cálice de Fogo" como Krum, aluno da escola de magia Durmstrang. Os interessados poderão conhecer o ator e saber mais sobre a experiência dele no longa.

Relacionado à música, o K-Pop, febre entre os adolescentes, e o Hip Hop surgem como outra forma de diversão. O que não vai faltar neste fim de semana são formas de aproveitar enredos conhecidos por arrebatar os corações dos jovens em vários países.

Serviço

Sana Fest

Nos dias 14, 15 e 16 de dezembro, no Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz)

Ingressos: de R$ 35 a R$ 45 (valores de meia entrada)

Informações: 3195.0331