Saiba como recuperar a boa forma para curtir o Carnaval

Realizado no máximo em 20 minutos, o hiit é uma das modalidades mais completa para quem deseja manter a saúde e a boa forma, em um menor espaço de tempo. Por esses motivos, a atividade é uma das mais procuradas atualmente, especialmente neste período em que se aproxima o Carnaval.

O treino intervalado em curtos períodos envolve exercícios de força e resistência, praticados em ritmo acelerado. Segundo o educador físico Levi Lima, o hiit pode ser feito na esteira, na bicicleta, no jump, pulando corda ou no treino pliométrico.

Nesse caso, as aulas são realizadas apenas com o peso do próprio corpo, a exemplo de pulos, abdominais, agachamentos, saltos e apoios de frente. "Os meios são diversos e todos os exercícios são aplicados de acordo com os objetivos e a condição física do praticante", alerta o profissional.

Benefícios

Muito se falava da importância do gasto energético durante a prática física. Nesta modalidade, o corpo continua metabolizando e queimando maior quantidade de gordura após o treino. Por isso, o corpo passa a emagrecer mais rápido. Além disso, o treino intenso melhora a pressão arterial, a capacidade aeróbica e ajuda a ativar a circulação.

O hiit é mais procurado por jovens, mas pode ser feito por qualquer pessoa que pratique atividade física há bastante tempo. "Porém, é importante respeitar o intervalo de descanso do corpo e praticá-lo em dias alternados. Para aguentar o ritmo acelerado do treino, é fundamental adotar uma alimentação balanceada e direcionada", orienta.

Segundo Levi, durante o treinamento feito no ritmo máximo que o método pede, o aluno perde de 500 a 1000 calorias com facilidade.

O cantor e compositor Marcos Faber, 30 anos, vocalista da banda MJ Loko, pratica o Hiit há cinco meses. O músico optou pela modalidade exatamente por ser um treino rápido, que aumenta sua resistência. "Já melhorei bastante o condicionamento físico. Além disso, por ser muito intenso, libero adrenalina e me preparo para cumprir agenda movimentada no Carnaval. Aqui, me sinto como se estivesse no show, corro pra lá e pra cá, é muito bom".

Marcos Faber trabalha o condicionamento físico para cumprir a agenda de shows nos dias mominos Foto: José Leomar

Contraindicações

Alunos diagnosticados com problemas de articulação devem ser acompanhados por um profissional especializado mediante a aplicação de técnicas adequadas. Caso contrário, o educador físico não recomenda a prática deste tipo de treino.

"No hiit, temos alunos com problemas de joelho, de quadril, mas antes de iniciar os exercícios realizamos um trabalho de fortalecimento na região afetada para que o método seja adaptado. Isso evita lesões musculares, articulares, fadiga ou exaustão do corpo".

Alice Ferreira Gomes, 55 anos, aposentada, procurou ajuda do educador físico, em 2013, após a retirada das mamas por conta de um câncer. Acompanhada por Levi Lima, a ex-professora universitária recebia treinos específicos e logo recuperou os movimentos.

Alice Ferreira Gomes optou por um Carnaval tranquilo e em família, com saúde e boa forma Foto: José Leomar

"Foi um problema de saúde que acabou modificando minha vida. Sete anos depois continuo fazendo ginástica, pilates, dança e hiit. Além disso, conheço mais pessoas, me relaciono bem e mudei a minha qualidade de vida", confessa Alice Gomes.

Escolha

O empresário Lucas Bezerra, 27, é mais um adepto desta prática. Esportista desde mais jovem, ingressou nas aulas há um ano e já classifica a modalidade como a mais adequada para as suas necessidades diárias.

O empresário Lucas Bezerra intensifica os treinos para aguentar os dias de folia Foto: José Leomar

"Apesar de curto, o treino apresenta um resultado tão bom, ou melhor do que o rendimento obtido no treinamento prolongado. A aceleração do metabolismo, a melhora da respiração e da disposição são algumas das vantagens visíveis a curto prazo. Isso facilita bastante a vida de quem, assim como eu, tem um dia muito corrido", revela Lucas Bezerra.