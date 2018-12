Saiba como o bom humor pode ajudar nos relacionamentos

Conhecer o outro, entender as diferenças e deixar o amor prevalecer. Estes são alguns dos pilares para levar um relacionamento adiante, no entanto, algo bem mais simples, a exemplo do bom humor, pode ser a receita ideal para uma relação feliz e duradoura. Estudos realizados pela Universidade Luterana de Halle-Wittenberg, na Alemanha, apontam que o êxito de uma união é o bom humor entre o casal. A pesquisa afirma ainda que, dentre as principais características buscadas nos parceiros são: senso de humor, diversão, além de hábitos e interesses semelhantes.

Para Carolina e Thiago de Oliveira, juntos há 17 anos e casados há seis, o segredo da relação está no aprendizado diário um com o outro, na alegria e até mesmo em compartilhar as tarefas mais simples do cotidiano. "Eu sempre fui muito metódica, e o Thiago era muito extrovertido, brincalhão. No começo, eu sentia como se isso fosse uma forma de tirar sarro da minha cara, sabe? Só que depois eu comecei a perceber isso como uma coisa positiva. Era algo que eu admirava", explica Carolina, 34, estudante de Ciências Contábeis.

No início, Thiago era o mais divertido, mas Carolina comenta que aprendeu a se espelhar no humor do marido

Um pelo outro

Sentados no banco de uma praça, os dois falam como o amor e o otimismo são predominantes na relação. Ambos admitem que foram influenciados pelo lado bom, um pelo outro. Entre os pontos mais citados por eles, estão tornar a rotina do dia a dia cada vez mais leve e entender as percepções do companheiro. "Conseguimos quebrar esse paradigma de sermos pessoas sérias. Óbvio que em determinados momentos da nossa relação passamos por dificuldades, mas levar isso de uma forma leve tornam as coisas mais simples", opina Thiago, 37, analista de sistemas.

A questão da rotina, inclusive, é um dos pontos que podem ser cruciais na vida de um casal, seja daqueles que já subiram ao altar ou dos que ainda estão no comecinho do namoro. Segundo a psicóloga e especialista em atendimentos de casais, Caroline Vieira, o dia a dia é essencial para definir os rumos das relações."As tarefas domésticas são muito cansativas para quem vive junto. Quando você coloca uma música, quando se permite brincar e até mesmo se passar pelo "ridículo" o dia ganha outro sentido", diz Caroline.

Enquanto isso, Bel e Osler Machado acumulam 42 anos de convivência. Nesse meio tempo, tiveram três filhas e construíram um casamento baseado na compreensão e na positividade. Um mais sereno e o outro mais engraçado, as adaptações foram acontecendo no dia a dia, mesmo com as complicações.

"Acho que talvez a convivência nos tenha levado a essa harmonia. A gente valoriza a convivência familiar, viajar, passear com as filhas, os netos. Sempre tivemos uma vida muito movimentada e cheia de amigos", conta Bel.

No consultório

A psicóloga Caroline destaca que um dos assuntos mais abordados é saber como lidar com a individualidade. "Nós tentamos fazer com que o casal saiba das suas reais necessidades. Não existe uma receita ou uma forma de como esses dois precisam funcionar".

Nas relações é importante que a individualidade de ambos não seja apagada. E é justamente nesta hora que a profissional reforça a importância dos limites. "Lidar com as diferenças é aceitar. Dentro da abordagem da psicologia, temos um texto que diz "eu sou eu, você é você. Eu não estou nesse mundo para viver de acordo com as suas expectativas, nem você às minhas. Eu vivo a minha vida, você vive a sua vida e se um dia a gente se encontrar vai ser lindo. Se não, nada há o que fazer", conta.

Números e felicidade

Na pesquisa realizada por psicólogos foram ouvidos 154 casais heterossexuais. O estudo também evidencia que encontrar essa compatibilidade não é tarefa fácil e nem sempre é possível. O fato pode ser confirmado por pesquisa recente do IBGE, a qual aponta o crescente número de divórcios no Brasil. Os números chegam a 373 mil no ano de 2017, apresentando um aumento de 8,3% em relação ao ano anterior (2016). Fortaleza, por exemplo, é a terceira capital brasileira no total de separações legais. Entre 2016 e 2017, houve um aumento de 7%, passando de 5.619 para 6.016.

Caroline Vieira explica que um dos motivos do crescente aumento de divórcios no País é falta de tolerância e compreensão, ressaltando ainda que o bom humor pode melhorar a interação do casal. "Ressaltamos que é saudável que os parceiros tenham senso de humor um com o outro, gostem de rir e de fazer piadas entre si, mas de forma que não se perca o respeito. As brincadeiras podem ajudar o casal a lidar com os conflitos dos dias de forma leve. Isso contribui na manutenção do casamento'', disse.