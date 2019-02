Roteiro de viagem para o Rio de Janeiro indica lugares incríveis com baixo custo ou de graça

Para cada ângulo que você olhe para o Rio de Janeiro reafirma a certeza de que a capital é um ser "fotogênico", sempre pronta para o click perfeito. A metrópole se construiu entre um estonteante litoral e as ondas naturais formadas pelos diferentes formatos dos morros. Entre os dois pontos, uma vasta oferta de atrações turísticas, como o Cristo Redentor, o Bondinho do Pão de Açúcar e o clássico Hotel Copacabana Palace. Nem sempre com preços que cabem no bolso.

Mas é possível captar muito do encanto da cidade com um longo roteiro recheado de riqueza natural, arquitetônica, cultural e - o melhor de tudo - extremamente barato.

Centro

Já pela manhã, comece o dia explorando os imponentes prédios do Centro da cidade. Vários deles têm incrustadas em suas paredes a história do País, principalmente da época em que a cidade abrigou a família real e a corte portuguesa.

Com 181 anos de existência, o Real Gabinete Português de Leitura foi inaugurado pela Princesa Isabel e guarda 350 mil obras literárias, algumas delas raríssimas como uma edição de "Os Lusíadas", de 1572. A construção tem estilo neomanuelista e revive o estilo romântico da Europa com diversidade de arcos, cinturões e cordas.

Alguns quarteirões de distância está a igreja da Candelária. Carregada de significados, ela se destaca no Centro do Rio desde o século XIX. O seu interior tem murais do artista João Zeferino da Costa e cada detalhe rende uma nova descoberta como os vitrais alemães e os púlpitos em estilo art nouveau. Ao lado da igreja, o Centro Cultural Banco do Brasil dispõe de exposições gratuitas durante todo o ano e o Theatro Municipal - que dispensa apresentações - está ao alcance metros depois. Todo o percurso somado leva pouco mais de 30 minutos de caminhada. Pelo trajeto há tantos outros espaços públicos para a vista apreciar.

O Real Gabinete Português de Leitura, inaugurado pela Princesa Isabel, guarda 350 mil obras literárias. Sua arquitetura em estilo neomanuelista revive o estilo romântico da Europa FOTO: DAYANE OLIVEIRA Igreja da Candelária, ponto turístico da cidadeFOTO: DAYANE OLIVEIRA

Santa Teresa

Próximo ao circuito está o embarque para o tradicional bondinho de Santa Teresa, que percorre sobre os arcos da Lapa.

Depois de uma pausa para saborear uma feijoada em um dos tantos charmosos restaurantes do bairro, siga para o Parque das Ruínas. O complexo é composto por um museu - que cobra um valor simbólico para visitação -, um café, e recebe exposições, feiras e saraus literários. É imperdível registrar a passagem por lá em fotos no pequeno labirinto de escadas e paredes de tijolos crus.

Parque das Ruínas é composto por um museu, um café, e recebe exposições, feiras e saraus literários ao longo do ano FOTO: DAYANE OLIVEIRA Detalhe do Parque das RuínasFOTO: DAYANE OLIVEIRA Parque das Ruínas no Rio de Janeiro FOTO: DAYANE OLIVEIRA Parte interna do Parque das RuínasFOTO: DAYANE OLIVEIRA Impossível não embarcar no tradicional bondinho que leva o turista ao Morro Santa TeresaFOTO: DAYANE OLIVEIRA Visão do Parque das Ruínas para o Centro do Rio de Janeiro FOTO: DAYANE OLIVEIRA

Praia

Das ruínas dá para ter uma visão panorâmica do Rio e o pôr do sol é um convite atraente do alto. Mas quem ainda tem pique, pode descer e seguir para a Urca. A democrática Praia Vermelha, apinhada de banhistas quase todo os dias, tem uma faixa pequena de areia e uma água convidativa para a prática de esportes como o stand up paddle, em moda atualmente entre os frequentadores.

Se a sua preferência é apreciar o cair do dia, um trajeto a pé o leva até a mureta da Urca, que reúne várias tribos para se despedir do sol, tomando cerveja e jogando conversa fora.

A pequena baía que forma a Praia Vermelha aglomera um grande número de banhistas, também no discreto bairro da UrcaFOTO: WOLNEY BATISTA Rio ganha contornos únicos no pôr do sol visto da mureta da Urca FOTO: DAYANE OLIVEIRA Início da mureta da UrcaFOTO: DAYANE OLIVEIRA

Como chegar

Embarques diários saindo do Aeroporto de Fortaleza com destino ao Rio de Janeiro. Duração média de 3h15 de voo. Preço médio das passagens: R$ 600 pelas empresas aéreas Avianca, Azul, Gol e Latam

Serviço

Real Gabinete Português

Rua Luís de Camões, 30, Centro.

Segunda a sexta-feira, de 9h às 18h; fecha sábados e domingos.

Entrada gratuita.

Site

Igreja da Candelária

Praça Pio X, s/n, Centro.

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h50; sábado, das 9h às 12h; domingo, das 9h às 13h.

Entrada gratuita.

Site

Theatro Municipal do Rio

Praça Floriano, s/n, Centro.

Visitas guiadas de terça a sexta-feira, às 12h, 14h30 e 16h; sábados e feriados, 11h, 12h e 13h.

Ingresso: R$ 20 (inteira) e R$10 (meia).

Site

Bondes de Santa Teresa

Estação inicial na Rua Lélio Gama, próxima à estação de metrô Carioca, no Centro.

Saídas a cada 20 minutos. Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; sábados, das 10h às 17h; domingos e feriados, das 11h às 16h30.

Ingresso ida e volta R$ 20.

Parque das Ruínas

Rua Murtinho Nobre, 169, Santa Teresa.

Terça a domingo, das 8h às 18h.

Entrada gratuita para mirante e ruínas; algumas peças de teatro são pagas.