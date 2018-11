Roberta Sá se apresenta a partir desta sexta (30) na Caixa Cultural Fortaleza

São 15 anos de carreira e um nome consolidado no cenário da música nacional. No entanto, a potiguar Roberta Sá assume a personalidade de não limitar os caminhos que trilha dentro desse espaço. "Me considero uma cantora de Música Popular Brasileira, tenho amor pela palavra, pela poesia feita em português. Não gosto de me rotular como uma cantora desse ou daquele gênero", diz em entrevista ao Verso quanto as imersões no samba, na bossa nova e na MPB propriamente dita.

Roberta é uma das atrações do Palco Brasil, evento promovido pela Caixa Cultural Fortaleza, e se apresenta de 30 a 2 de novembro na Capital cearense. Na sexta e no sábado às 20h, e no domingo às 19h, nos jardins do prédio localizado na Praia de Iracema.

Além dela, nos próximos fins de semana deste mês, também se apresentam no projeto os cantores Marcelo Jeneci e Chico César. O objetivo principal da iniciativa é trazer apresentações mais intimistas com cantores e compositores que são importantes para a Música Popular Brasileira. Roberta Sá, inclusive, foi uma das atrações que se apresentaram nas edições realizadas em Recife e em Salvador.

Íntima de Fortaleza

Em entrevista, a cantora falou sobre a nova vinda ao Ceará e de como já se sente em casa quando chega por aqui. "Lembro que quando eu era criança e morava em Natal, sempre que minha mãe precisava comprar algo especial, íamos pra Fortaleza. Desde então, para mim a cidade tem essa aura de elegância. Me sinto em casa", explica a artista.

Tantas vezes por aqui, Roberta já apresentou shows das várias turnês: solo, com Trio Madeira, além dessa especial de voz e violão. Agora, conta ela, também sente as mudanças que ocorreram para as mulheres dentro da música no Brasil. Seja pela questão do respeito ou da visibilidade, ela ressalta a importância das conquistas e de como ainda há muito a ser alcançado.

"A mulher está conquistando outros lugares dentro da música, cada vez mais. O Brasil já teve muitas cantoras em papel de destaque, mas acho que agora as mulheres querem poder falar de questões femininas, querem ser respeitadas também como compositoras, musicistas etc. Ainda há muito para ser conquistado, sempre com suavidade e afeto", acredita.

Novo disco

Além da parceria recente gravada no novo disco de Gilberto Gil, ela também está em fase de preparação para lançar um álbum com músicas do cantor. Tudo começou com a música "Afogamento", cantada pelos dois, e a partir daí a ideia de Gil foi sendo amadurecida: um disco só de inéditas com outras parcerias.

"O disco está pronto, estamos cuidando dos detalhes finais para o lançamento no ano que vem. É um projeto de canções inéditas de Gilberto Gil com vários parceiros, compostas para mim, que começou quando Gil me entregou a canção 'Giro'. Depois veio 'Afogamento' e a partir dessas duas músicas a ideia foi tomando forma", relembra.

Ao falar de Gil, ela não chega a hesitar. "Gil é esse gênio de quem eu sempre fui muito fã, além de ser um músico apaixonado por quem pensa e faz música", reitera sobre o trabalho com ele.

Toda a carreira

Já em relação ao show a ser apresentado neste fim de semana por aqui, Roberta conta que o objetivo é trazer ao palco os maiores sucessos e canções que a marcaram de alguma forma.

"Eu escolhi alguns compositores de suma importância para mim para contar o porquê de ter gravado essas canções, entre outras histórias em torno desse repertório", explica ao também falar sobre a vontade de revisitar a carreira nesse espaço.

Serviço

Show Roberta Sá no Palco Brasil

Dia: 30 a 2/12

Horário: Sexta e sábado às 20h, domingo às 19h

Local: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Ingresso: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)

Mais informações: (85) 3453.2770