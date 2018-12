Ricardo Bacelar leva turnê do disco "Sebastiana" ao Japão

Agora, é em solo oriental. Após passar por Portugal e Brasil - nas cidades do Rio de Janeiro e Fortaleza - chegou o momento de o Japão receber os shows da turnê de "Sebastiana", último disco lançado pelo pianista cearense Ricardo Bacelar. Organizadas pela Tupiniquim Entertainment, as apresentações se concentrarão em Tóquio durante quatro dias consecutivos, iniciando a partir de sábado, 15 de dezembro.

Nesta quinta-feira (13), porém, Bacelar antecipa o momento de contato com o público em um concerto agendado para acontecer na cidade de Saitama, zona metropolitana de Tóquio, no Instituto Educacional TS Recreação. De lá, parte para a capital do país, tocando no Bar Aparecida, de uma comunidade brasileira, no consulado do Brasil, e finalizando com dois shows no salão de eventos Saravah Tokyo.

Além de todo o repertório de "Sebastiana", o músico contemplará ainda canções do disco "Vício Elegante" e uma diversidade de composições da Música Popular Brasileira, bebendo de referências que vão de Lô Borges, Milton Nascimento e Villa-Lobos a Tom Jobim e Vinícius de Moraes, entre outros. O formato sonoro, portanto, estará em sintonia com os outros shows já realizados.



Escute o álbum:

Formação

A formação, contudo, será diferente. Desta vez, Ricardo estará acompanhado de instrumentistas locais, ampliando o intercâmbio de culturas. São eles Marcelo Kimura (guitarra), Akira Kameyama (baixo), Gustavo Anacleto (saxofone) e Daniel Baeder (bateria).

O Japão é o quarto lugar onde o pianista cearense desembarca com o show. Para ele, este é um momento singular de dar fôlego à música nacional por meio de seu trabalho.

"Hoje, há uma carência muito grande de transmitirmos a música brasileira de qualidade em outras partes do mundo", opina. "Estar aqui, então, e poder fazer uma releitura de canções da nossa cultura, coisa que o 'Sebastiana' traz, é uma satisfação imensa", afirma em entrevista ao Verso diretamente do continente asiático, onde já se encontra.

Além da sonoridade refletir o amor do artista pela terra natal, um telão de LED presente nos shows dará conta de exibir imagens da geografia daqui, revelando a dimensão continental do País. O suporte também foi utilizado em outras apresentações, rendendo encontros da plateia com a nossa riqueza.

Reconhecimento

Tendo ingressado na lista dos 50 discos mais tocados nas rádios de jazz norte-americanas - na qual ficou durante 16 semanas - e integrado à lista de indicados ao Grammy Latino 2018, concorrendo em cinco categorias, "Sebastiana" coleciona elogios e reconhecimentos.

O mais recente deles foi ter feito parte da primeira fase de votação ao Grammy Awards 2019, considerado o maior prêmio da música mundial. Para Bacelar, tudo isso é reflexo da dedicação que deposita em cada trabalho. "Para mim, tudo é aprendizado. E a música é parte importante nisso", situa.

Assista: