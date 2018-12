Restaurante Severyna de Laranjeiras aposta na diversidade da culinária nordestina no Rio de Janeiro

Em lar carioca, sabores do Nordeste têm ganhado cada vez mais adeptos devido a iniciativas como a do Bar Kalango e de restaurantes, a exemplo do Severyna de Laranjeiras. Tocado pelo cozinheiro Paulo César Castro, este último espaço, há quase 30 anos na zona sul do Rio de Janeiro, é especializado em comida nordestina e transmite isso de uma forma toda criativa.

No cardápio, a tradicional combinação baião de dois, carne do sol e macaxeira frita recebe o carinhoso nome de "Maria Bonita". Lampião, por sua vez, é representado com prato homônimo, que reúne carne seca desfiada, macaxeira cozida e tutu de feijão. Idealizado pelo próprio Paulo em homenagem à terra que tanto admira, o menu passeia ainda por porções de paçoca, farofa e pirão; pratos com farto investimento em queijos; e sobremesas, como doces de abóbora e jaca, melado com queijo e mamão com coco. Tudo muito nosso.

Receitas

A pedido do Verso, Paulo César elege dois pratos para dar detalhes da preparação deles. "Juntinho" leva carne de sol, carne seca, baião de dois, macaxeira frita e tutu (feijão preto misturado com farinha de mandioca).

Já o "Atoleiro" é mais sofisticado - embora simples de fazer - reunindo carne seca desfiada, que vem sob um purê de macaxeira. Ambos são gratinados com mussarela e vão ao forno, chegando à mesa fumegando e em panela de barro. Crocante, o prato serve bem de duas a três pessoas. Deliciosíssimo. (DB)

Serviço

Restaurante Severyna das Laranjeiras. Rua Ipiranga, 54, Laranjeiras, Rio de Janeiro. De segunda a quinta, das 11h30 às 23h; às sextas e sábados, das 11h30 à 1h; aos domingos, de 11h30 às 19h. Contato: (21) 2556-9398