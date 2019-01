Representantes da cultura popular encerram atividades natalinas com apresentações no Centro

Em diálogo com as festividades que marcam a despedida de um ano e as boas-vindas do outro, brincantes da cultura popular cearense organizam-se nesse comecinho de janeiro para a Mostra Estadual Ceará Natal de Luz, que neste ano chega a sua décima terceira edição, no Centro de Fortaleza. Ao todo, 14 grupos, alguns vindos do interior e outros da capital, apresentam-se nesta sexta-feira (4), das 8h até as 17h, na Praça do Ferreira, marcando o fim do ciclo natalino.

Com o tema "Duas mestras: Uma Estrela e uma Guerreira", o evento fará homenagem às mestras da cultura Margarida Guerreira, do reisado As Guerreiras de Joana D'Arc, da cidade de (Juazeiro do Norte), e Rita Costa (in memoriam), do Pastoril Nossa Senhora de Fátima, de Fortaleza. "Nessa edição buscamos homenagear as mulheres, já que ano passado foram os mestres Piauí e Pedro Boca Rica", lembra Adriano Sousa, produtor do Instituto Assum Preto de Arte, Cultura, Cidadania e Meio Ambiente, de Senador Pompeu, um dos apoiadores da Mostra realizada pela Secult. O evento tem o apoio da Comissão Cearense do Folclore e do Fórum de Cultura Tradicional Popular, com produção da Fundação Educacional Silvestre Gomes (Fundesg).

Os grupos passaram pelo crivo de uma curadoria formada por representantes da Secretaria Estadual de Cultura e da sociedade civil. Durante o ciclo natalino, os curadores visitaram diferentes municípios cearenses e lançaram um olhar sobre os eventos que integram as Mostras Regionais Natalinas em diversas regiões do Ceará.

"A gente sempre tenta trazer grupos que nunca tiveram visibilidade; municípios que têm uma expressão importante, mas que nunca tiveram atenção, tudo isso para diversificar a Mostra", observa Adriano.

Esse evento marca a culminância das atividades do Edital Ceará Natal de Luz, que tem por objetivo apoiar a produção e democratizar o acesso a bens e serviços culturais vinculados à temática natalina nas várias regiões do Estado. Ao participarem, os grupos ganham um cachê, mas precisam providenciar o transporte até o local.

Apresentações

Brincadeiras de reisado, pastoril, boi, guerreiros, dramas e folguedos estarão distribuídas nas quase dez horas de programação gratuita e aberta ao público. A abertura ficará a cargo dos Reisados Filhos do Sertão (Canindé) e Nossa Senhora de Fátima (Fortaleza), contando ainda com a presença da Mestra Dina, vaqueira e aboiadora.

Após esse momento inicial, um cortejo sairá do Passeio Público com destino à Praça do Ferreira, em diálogo com as outras ruas do Centro. "Desse momento, participarão os grupos de Reisado Brincantes do Cordão de Caroá, Estrela de Ouro e Guerreiras de Joana D'Arc, e o Pastoril Estrela de Ouro", enumera o produtor Adriano.

Além de Fortaleza e Canindé, cidades já mencionadas, participam ainda da festa os municípios de Maracanaú, Juazeiro do Norte, Sobral, Meruoca, Quixeramobim, Paracuru e Baturité, cada qual com uma manifestação do ciclo natalino.

Um dos destaques apontados pela produção é o grupo de fandango Miraira, em funcionamento no IFCE Campus Fortaleza, desde 1982. Diferentemente dos bailes do Sul, aqui no Nordeste essa expressão é também conhecida como marujada, e composta por personagens vestidos de marinheiros que cantam e dançam ao som de instrumentos de corda. "O fandango é uma das manifestações que menos temos registro aqui no Ceará e foi importante também encaixá-lo na Mostra", observa Adriano.

A expectativa da produção é de que a XIII Mostra Ceará Natal de Luz tenha um público rotativo de, no mínimo, 3 mil pessoas. Entre o fim de um ciclo e o início de outro, sempre haverá motivos para celebrar.

Homenageadas

Mestra Rita Costa

Nasceu em 1928, no bairro do Pirambu, em Fortaleza (CE). Ainda criança, dançava e dramatizava personagens nos folguedos. Ainda jovem, assumiu o grupo de Pastoril da sua tia Benvinda , e a partir de 1990, por motivo de saúde, ela mesma teve que se afastar e transmitir seus ensinamentos e saberes aos herdeiros. Faleceu em 2004, antes de ser diplomada como Tesouro Vivo da Cultura do Ceará. Atualmente, o Pastoril Nossa Senhora de Fátima é composto por 40 integrantes, divididos nas linguagens de teatro, dança, música e canto. É formado por cerca de 70% de familiares, e 30% por filhos de ex-brincantes.

Mestra Margarida Guerreira

Nasceu em 21 de junho de 1935, na cidade de Maceió (AL), e descobriu aos oito anos que já tinha admiração pelas brincadeiras populares. Ainda em atividade, trabalha com reisado há 70 anos, na ocupação de Mestre Guerreira. Em Juazeiro do Norte, onde vive, fundou o grupo "As Guerreiras de Joana D´Arc", reisado formado só por mulheres, três treme-terra, blocos de moças com espadas. Recebeu o título de Mestra da Cultura Tradicional Popular em 2004, pela Secult. É considerada por muitos a mestra dos mestres do Cariri.

Programação

XIII Mostra Ceará Natal de Luz

Sexta-feira (4/01), na Praça do Ferreira. Gratuito

8h- Reisado Filhos do Sertão e Mestra Dina, Canindé

8h40min - Reisado Nossa Senhora de Fátima, Fortaleza

9h - Cortejo - Do Passeio Público para a Praça do Ferreira

9h20min - Reisado Nossa Senhora da Saúde, Fortaleza

10h - Pastoril Nossa Senhora de Fátima, Maracanaú

10h40min - Solenidade às homenageadas, Secult - CE

11h10min - Guerreiros de Joana D'Arc - Juazeiro do Norte

11h50min - Boi Paz no Mundo, Sobral

12h30min - Grapel, Fortaleza

13h10min - Pastoril a caminho de Belém, Canindé

13h50min - Boi Ceará do Mestre Zé Pio, Fortaleza

14h30min - Dramistas de Anil, Meruoca

15h10min - Fandango, Miraira, Fortaleza

15h40min - Boi Estrela do Mestre Piauí, Quixeramobim

16h20min - Pastoril Mestra Mariinha da Ló, Paracuru

17h - Folguedos e Reisados, Baturité