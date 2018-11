Rede Globo exibe primeiro episódio de "Ilha de Ferro"

No alto-mar, eles são heróis; no continente, nem tanto. Cauã Reymond, Maria Casadevall, Sophie Charlotte e Klebber Toledo encabeçam o elenco de "Ilha de Ferro", série do Globoplay que mostra uma equipe de petroleiros se dividindo entre os dilemas da vida familiar em terra firme e o clima de ebulição em alto-mar, em um misto de ação, drama, aventura e romance. Como fez em outros momentos, a Globo exibe hoje (19), na Tela Quente Especial, o primeiro episódio da série que poderá ser vista na íntegra na plataforma de streaming da emissora.

"É uma história centrada nas pessoas que trabalham nesse universo do petróleo e gás, que vivem uma vida dupla - parte do tempo na terra, parte do tempo no mar", explica Afonso Poyart, diretor artístico e geral da série. A produção conta a história de Dante (Cauã Reymond) e Júlia (Maria Casadevall), que, assim como os demais petroleiros, vivem pelo menos duas vidas: uma na terra, outra no mar, onde passam duas semanas inteiramente confinados na PLT-137, a Ilha de Ferro, localizada a uma hora de helicóptero da costa brasileira.

Desafios

A série se voltará ainda a conflitos familiares, crises no casamento e dificuldades diante das contas a pagar. Sophie Charlotte, que mudou radicalmente de visual e adotou fios loiros platinados para a série, interpreta Leona, mulher de Dante. Temperamental e possessiva, ela se envolverá com Bruno (Klebber Toledo), o irmão do marido, que é piloto de helicóptero e presta serviços para a petroleira. Bruno mantém uma vida dupla bastante sombria. Os três formarão um quarteto romântico com Júlia, idealista e determinada, que trabalha com Dante.

"Dante é um cara que tem uma vida extremamente difícil. Vou adiantar um pouco da história aqui, mas o primeiro capítulo já mostra tudo: ele é um cara que está almejando um cargo que é ocupado por uma mulher", revela Cauã Reymond em entrevista à agência Folhapress. Para ele, as personagens Leona (Sophie Charlotte) e Júlia Bravo (Maria Casadevall) discutem, na atração, a questão do empoderamento feminino.

"Júlia é petroleira por vocação. Mesmo em casa, ela é pressionada a escolher entre o idealismo do avô, João Bravo (Osmar Prado), presidente do sindicato dos petroleiros, e a política liberal do pai, o ministro. Na plataforma, é recebida com desconfiança e ceticismo", comenta a autora Adriana Lunardi que assina a série em parceria com Max Mallmann. As adversidades funcionam como um combustível para ela. "Júlia é esperta. Age mais do que fala. Não se deixa abalar com cara feia e não se ofende com palavrão. Ela enfrenta os problemas profissionais filtrando o que é uma cultura de gênero e o que é tensão natural do cargo de gerente. Resolve problemas de forma criativa, escuta a equipe e apresenta resultados", pontua a autora.

Tecnologia

O primeiro desafio para produzir 'Ilha de Ferro' foi justamente o principal de toda a série: como materializar uma plataforma de petróleo? A missão da equipe era encontrar um lugar para dar vida à história com toda a segurança necessária. "Ilha de Ferro só existe graças a essa turma de efeitos visuais", garante Fernando Alonso, gerente de operações de Tecnologia do Entretenimento da Globo.

A criação de uma plataforma em alta resolução; o estudo e a simulação de diversas condições do oceano; a queda de um helicóptero com detalhes do impacto na água; uma série de explosões e acidentes no mar - estes são alguns exemplos que exigiram da equipe de efeitos visuais mais de 30 mil horas de dedicação à produção. A tecnologia está presente do primeiro ao último episódio.

Na plataforma, o perigo de vida é permanente. A PLT-137 mais parece uma panela de pressão prestes a explodir. Em casa ou embarcados, os petroleiros não se sentem inteiros