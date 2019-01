Rapper Chris Brown é detido em Paris por denúncia de estupro

O rapper americano Chris Brown foi preso na segunda-feira em Paris depois que uma mulher registrou uma queixa contra ele por estupro, informaram fontes próximas da investigação à AFP.

A mulher alega que Brown a estuprou junto com um amigo e o guarda-costas do cantor no luxuoso Hotel Mandarin Oriental em Paris, na madrugada de quarta-feira da semana passada.

Segundo o jornal “Le Parisien”, a jovem teria conhecido o cantor em uma discoteca parisiense. Em seguida, Brown teria convidado ela e outras mulheres para o acompanhar ao quarto de seu hotel. Ela também teria sido abusada por um amigo do cantor e seu guarda-costas. Os três foram detidos.

Agressões

Em um documentário sobre a vida de Chris Brown, lançado em 2017, o cantor descreveu com detalhes sobre quando agrediu a ex-namorada Rihanna, em 2009. Ele relatou que a briga, que ganhou repercussão mundial, aconteceu na volta de uma festa. Chris disse tentou explicar que a Rihanna não sabia que a ex-namorada estaria no local e que a cantora tentou agredi-lo.

Não é a primeira vez que o cantor se desentende com a justiça. Em maio do ano passado, Chris Brown estava sendo processado por incentivar e auxiliar o estupro de uma mulher durante uma festa na casa dele em 2017.