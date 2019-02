Rapper cearense Nego Gallo desvenda Fortaleza em novo álbum

O cenário é de história e persistência. Do não se curvar diante das catástrofes cotidianas. Nego Gallo escolheu por compartilhar as ideias sobre "Veterano", disco lançado entre as primeiras semanas de janeiro, no Poço da Draga. Chão de uma das comunidades mais antigas de Fortaleza, cravada na extremidade oeste da Praia de Iracema, trata da região onde coexistiu o primeiro Porto da cidade no início do século XX.

Carlos também é Carlin, também é o Gallo. É o Nego determinado a cantar e costurar uma realidade distante, periférica, louca também por esperanças, por um amanhã mais próspero. Os 44 anos trançados no couro deram tutano ao mixtape composto por 11 faixas.

Caminhando sobre a estrutura carcomida da velha construção desatina a falar de outras eras. Dali, resgata, saíam vaiados os Soldados da Borracha, rumo ao Norte, para morrer por uma guerra da qual não tinham comido partido. Queriam sobreviver, tinham fome, apenas.

"Eu vivo essas duas cidades", aponta para os dois lados divididos pela Ponte. Ali é o espaço comum entre o Leste e Oeste, "colosso da riqueza e da pobreza", como berrava anos atrás a banda Deturbação. Naquela espécie de ringue que avança sobre o mar, similar longínquo de uma faixa de gaza, estão separados urbanismos e vivências tão distantes.

Gallo detalha as curvas de um disco, posto no mundo no momento em que a inspiração maior, Fortaleza, ardia com o temor dos ataques atribuídos às facções criminosas. Nada do tom de pânico tão alardeado na mídia. O papo naquele fim de tarde percorria outro rumo. O da generosidade.

Confecção

Segundo disco solo desde o Costa a Costa, grupo onde ao lado de Don L, Junior D, Flip-Jay e Berg Mendes estabeleceu outro patamar no rap brasileiro com "Sexo, Drogas e Violência de Costa a Costa" (2007), "Veterano" retrata a busca de um homem pelo aprimoramento da rima.

Como artefato musical significa um registro mediado também pelas parcerias, pela gentileza de outros agentes envolvidos. Para dar cabo do desafio mergulhou de peito aberto na confecção do trabalho. Gallo optou por morar na comunidade das Goiabeiras. Era a forma de estar o mais próximo possível do Côro MC, produtor da empreitada. Dali, por intermédio do parceiro de Don L, a obra foi finalizada em São Paulo por Leo Grijó.

Rodrigo Gadelha

"Nunca vi tanto homicídio na minha vida em oito meses morando ali. Aluguei um barraco lá e o home estúdio dele era pertinho. No deslocamento do meu barraco para o dele... Era um negócio assim, tipo, às vezes você tinha gente morta no meio da rua. Eu vi criança ser morta, velho", testemunha o cearense.

As palavras possuem firmeza, porém nada de rancor. Os olhos do "vetera" brilham na possibilidade da transformação. As mesmas crianças que convivem com aquele terror agora sabem que dois moradores da Goiabeiras estão nos jornais. Dessa vez, nada de associados ao crime. Os caras estão sendo comentados por conta da poesia, da arte e da entrega.

É bom ser exemplo para os mais jovens, mas nada disso equivale a meter na meninada a ideia de se tornar astro da música.

"Não, mano. O cara vai aprender a mexer com computador. Receber outras informações, vai ampliar os horizontes, se tornar, sei lá uma pessoa que vai procurar outros meios de vida que não seja aquilo dali", diz.

"O rap tem muito isso, o hip hop tem muito isso. De ajudar as pessoas a procurar outro horizonte. É brabo, duro, você vai ralar, mas é melhor do que estar no crime. Hoje, digo com toda certeza que é muito melhor do que estar no crime. Ela (a música) me trouxe vários amigos, me colocou nessa situação de conversar com você hoje aqui", argumenta.

No mundo

A repercussão positiva de "Veterano" é tema para apreciação. Nada de promoção de lançamento ou algo semelhante ao mercado da música. "Não tem estratégia, teve agradecimento", comenta. Tampouco chamar de sucesso, trata do êxito de um trabalho.

A vida pouco muda por causa disso, atesta. Dureza e ternura se digladiam' no corre dos dias. O álbum está nas plataformas de streaming e, do lado de cá, no mundo real, o realizador prossegue com a sorte de ter os pés no chão.

Diante das recentes trovoadas de Fortaleza, as 11 peças do disco são a resposta solar de quem não aceita baixar a cabeça.

"Na hora que você desce do palco, você tem que lembrar quanto tem no bolso para pagar a passagem de volta. E aí você consegue fazer esse movimento de transformar numa coisa que vai te alavancar, mas não fazer do outro, quer dizer, de quem te ouve, um idiota. Esse é o grande lance que eu trouxe do Costa a Costa para minha vida. Eu posso fazer o show que for, mas não vou vender ilusão", explica Gallo.