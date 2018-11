Rapper Baco Exu do Blues (BA) lança seu segundo disco

O nome artístico escolhido pelo rapper baiano Diogo Moncorvo (22) traz uma carga pulsante. Com o simbolismo de "Baco", o Deus grego dos excessos; o movimento de "Exu", entidade envolvida nos cultos afros; e o conceito do blues (enquanto uma expressão artística melancólica, frente à opressão sofrida pelo povo negro); o artista soa plural e logo chamou atenção, de dois anos até aqui, para além do cenário da cultura do hip hop nacional.

Baco lança seu segundo álbum, "Blvesman". O disco reúne nove faixas e está disponível desde a última sexta-feira (23), nas plataformas digitais. Para o You Tube, o artista baiano disponibilizou um filme de oito minutos, dirigido por Douglas Bernart. A produção complementa o álbum, numa "interpretação audiovisual", segundo o próprio rapper.

A motivação de Baco para produzir a obra faz lembrar o "senso de urgência" que mobilizou tanta gente na história da arte. No rock, por exemplo, esse apelo remete a ícones como Jim Morrison (1943-1971), do The Doors, e Kurt Cobain (1967-1994), do Nirvana. O baiano é intenso, cria uma poética em torno de uma "vida loka" e, de fato, ele se revela como alguém que precisa lidar com a depressão. E antes de ser um artista movido pela própria tristeza, o baiano se mostra como um ser humano em situação de desespero e de dor: por ele, pela sua identidade social e pela própria ancestralidade.

Álbum

O disco começa com a faixa-título. Baco desenvolve um conceito próprio do que seja o blues, e aponta para vários lados. A letra sugere que "o rock é blues/ o jazz é blues/ o funk é blues". O ouvinte percebe que o álbum não remete ao blues enquanto gênero musical, e sim a toda carga pesada pela qual foi submetida, historicamente, o povo negro. Ao mesmo tempo, o rapper mostra como o rap serviu, bem ou mal, de "ponte" para os negros saírem do gueto, logo na primeira frase da letra: "Sou o primeiro ritmo a formar pretos ricos".

Para o ouvinte leigo (sem familiaridade com as nuances do cenário rapper), Baco faz parte de uma geração do rap que passeia naturalmente para além das tradições do gênero. A exemplo de nomes locais como Don L e o extinto grupo Costa a Costa, ou Rincon Sapiência, de São Paulo, o artista baiano não economiza no "recheio" das bases de suas composições.

Outro sinal disso é a segunda faixa, executada em parceria com o paulistano Tim Bernardes (autor do excelente "Recomeçar", disco lançado há um ano). Baco Exu do Blues consegue elaborar arranjos que enfatizam a melodia, sem que o rap deixe de soar incisivo - uma característica bem comum às obras do gênero.

Confira o filme "Blvesman":

Pop

A faixa "Me desculpa Jay Z" segue a mesma linha, com uma carga ainda mais pop. Baco não "amansa" sua expressão, a exemplo do que fez Mano Brown (líder do Racionais MCs) na estreia de sua carreira solo. No entanto, o disco traz, de alguma forma, um apelo também introspectivo (algo bastante evidente em faixas como "Flamingos" e "Girassóis de Van Gogh").

"Minotauro de Borges" interrompe a sequência assobiável e traz uma composição complexa e forte, entre um apelo rústico (ouça a batucada, no início) e o andamento experimental. Em "Blvesman", todas as faixas trazem, incluindo a espirituosa "Kanye West da Bahia", uma necessidade urgente do rapper de destrinchar e apresentar uma identidade própria.

Baco especula, por meio das letras, o seu lugar em um contexto tenso do rap nacional. E o rapper faz isso intensamente, como se não fosse ter muito tempo ou a oportunidade de se expressar de novo. Última faixa, a soturna "BB King" sintetiza o espírito do disco e ainda traz, para além de um clima de suspense na sonoridade, um discurso assinado pelo rapper sobre a ideia do "Blvesman". "O que é ser 'Bluesman'? É ser o inverso do que os 'outros' pensam. É ser contra corrente, ser a própria força, a sua própria raiz", sugere o texto final.

Início

O baiano despontou no contexto do rap brasileiro em 2016, ao emplacar o single "Sulicídio", em parceria com o pernambucano Diomedes Chinaski. A letra da música é uma provocação às intenções dos rappers do Sudeste, cobra respeito pelo Nordeste e ainda cita, como parceiro de cena, o rapper cearense Don L - autor do excelente EP "Roteiro para Aïnouz, vol.3", lançado em junho do ano passado.

Baco Exu do Blues foi acolhido pela crítica, enfim, com o lançamento do primeiro disco, "Esú", em 2017. O rapper apareceu indicado para três categorias do prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA) - melhor música ("Te Amo Disgraça"), artista revelação e melhor álbum. No prêmio Multishow, ele venceu a disputa com o hit "Te Amo Disgraça" e como revelação. A música ainda entrou na trilha sonora da minissérie "Ilha de Ferro", da Rede Globo.

Disco

Blvesman

Baco Exu do Blues

Independente

2018, 9 faixas

Disponível nas plataformas digitais