Projeto de reaproveitamento alimentar promove hábitos alimentares saudáveis

Resíduos de frutas e legumes geralmente levados para a lixeira ganham novas possibilidades por meio de um projeto de reaproveitamento alimentar. A ideia está beneficiando moradores e visitantes das praias do Preá e de Jericoacoara, nos municípios de Cruz e Jijoca, respectivamente, litoral Oeste do Ceará. À frente da iniciativa, a especialista em culinária vegana Isabel Litsek e a empresária Morgana Masetti visam conscientizar as comunidades locais sobre a importância de adotar novos hábitos, bem como os impactos positivos da proposta na vida das pessoas e também do meio ambiente com uma menor produção de lixo.

Segundo Morgana, idealizadora do projeto recém-implantado, a cozinha com alimentação saudável já existe há bastante tempo nas pousadas Rancho do Peixe e Vila Kalango, nas quais boa parte dos insumos é produzida em horta própria e os demais adquiridos de pequenos agricultores da região.

Umas dica superpratica é o ceviche de coco verde Foto: Leca Mir

"O projeto está associado a uma visão de sustentabilidade. Por isso, trabalhamos com produtos locais para reduzir o impacto do deslocamento desses alimentos. E 99% dos nossos funcionários são da região, ou seja, é um ciclo de geração de renda para essas famílias", afirma Morgana Masetti.

A cozinha sustentável vai mais além. Os funcionários das pousadas participam de workshops e treinamentos e, depois, tudo que eles absorvem nos cursos são aplicados em casa com suas famílias. "Aqui, além das receitas, eles aprendem a visualizar e a valorizar a matéria-prima que produzem de forma diferente", revela a chef de culinária vegana Isabel Litsek.

A técnica que a profissional recorre para transmitir o conhecimento é a mesma que ela utiliza com sua criatividade para transformar os alimentos em crudívoros, assados ou cozidos. "Grande parte das frutas, legumes e verduras mais doces é produzida pela agricultura familiar. Sempre que visitamos uma horta, ensino as inúmeras possibilidades de utilizar os insumos, inclusive o talo do brócolis", explica.

Isabel Litsek é formada como chef natural pelo Natural Gourmet Institute e pela N.O.S: escolas de culinária que prezam pela comida natural e sustentável, em Nova Iorque, EUA Foto: Leca Mir

Dentre os alimentos até então desperdiçados, que agora estão sendo mais explorados na produção de novos pratos, a chef destaca a carne do coco verde. Com ela, é possível fazer moqueca, torta de musse e até iogurte. "As cascas de banana, melancia, melão e o talo da cenoura viram alimentos saborosos e saudáveis que possibilitam trazer o tempero e a identidade da gastronomia regional".

As cascas de banana, maracujá, abacaxi e a carne do coco ditam os sabores de diversos pratos Foto: Leca Mir

Alguns dos pratos já fazem parte do cardápio do café da manhã dos hóspedes e outros entrarão como sugestão para o almoço e o jantar. As receitas são diversas, saborosas, nutritivas e estão em sintonia com o bem-estar coletivo.