Produtos ecológicos e carnavalescos são produzidos em Fortaleza; confira

Mais de 8 milhões de toneladas de plásticos acabam nos oceanos todos os anos. A chocante informação divulgada pela Organização das Nações Unidas ainda no ano passado volta à tona nessa época do ano, às vésperas do Carnaval, por meio de um produto simples: o glitter. Aparentemente inofensivo e usado em quantidades incontáveis durante a folia, ele vem sendo alvo de movimentos que pretendem abolir a utilização dos micro-plásticos durante um bloco e outro.

Em Fortaleza, no entanto, o mercado de produtos sustentáveis carnavalescos parece se expandir para além do brilho. Bálsamos, hidratantes luminosos, canudos de vidro e, claro, glitters biodegradáveis são alguns dos produtos mais procurados pelos interessados em contribuir, mesmo que minimamente, para reduzir a poluição do habitat da vida marinha.

Do mar

Foi pensando nisso que a química e criadora da marca de cosméticos naturais Alquimist, Aline Machado, começou a desenvolver os contornos de uma ideia original no Ceará. As inspirações vieram de uma marca carioca e, depois de algumas pesquisas, surgiram os primeiros esboços do que seria o 'Trio Elétrico': composto de três produtos com algas marinhas na composição. O kit também é 100% vegano, natural e sem realização de testes em animais.

"Quando eu iniciei a fase da experimentação, também comecei de fato a procura. Vi alguns relatórios sobre a quantidade de plástico no mar e aí nós percebemos que precisávamos fazer alguma coisa. É bem claro que nessa época acaba tendo essa utilização bem grande no Carnaval", relata ela sobre as reflexões surgidas no início de 2019. Foi então que a jovem descobriu um projeto de uma família de Flecheiras, no qual ocorre a cultivação de algas marinhas in natura. Delas é extraído o gel para o brilho.

"Fui até lá para conhecer esse trabalho, feito pelos pescadores, e para realizar alguns testes. Tudo isso foi feito ainda no mês de janeiro, bem rápido. A gente já não trabalha mesmo com o plástico na marca e esse é o grande ponto do Ecoglitter desenvolvido por nós", explica.

Com as algas como matéria prima, Aline desenvolve uma espécie de gel. Misturado a corantes naturais, eles dão vida a placas mais sólidas que, quando trituradas, se tornam um pó colorido.

Procura maior

No Carnaval de 2018, postagens nas redes sociais e em alguns sites da internet já evidenciavam a importância de movimentos a favor da sustentabilidade. Glitter com base de açúcar de confeiteiro, por exemplo, foi uma das opções mais adquiridas por quem estava buscado deixar de lado o brilho tradicional, encontrado facilmente em diversas lojas.

Para a estudante e foliã Marcelle Ferreira, de 19 anos, o interesse apareceu no ano passado, quando começou a acompanhar informações sobre o assunto e ao ver postagens no Instagram. "Eu acho uma ideia muito boa porque várias pessoas usam isso no Carnaval. Sendo assim, milhares de partes de glitter seguem escorrendo pelos ralos e indo até os oceanos, o que acaba poluindo tudo ainda mais", opina a jovem.

Segundo ela, as amigas mais próximas também têm buscado acessórios para esse período, mas a preocupação com a questão não é tão latente. "Vejo muita gente procurando mais esse mês, isso no Instagram ou no Twitter. Porém, entre as pessoas próximas a mim ainda não vi muito. Creio que só três queriam comprar". A dificuldade é encontrá-los em lojas de shopping, perto de casa ou no Centro da cidade.

Outras opções

Loja online criada na Capital, a Benice é outra com aposta nos produtos ecológicos, não apenas para as festas, mas para o ano todo. Ana Virgínia Gonçalves, 30, teve a ideia inicial da marca e aponta o glitter como um motivador para pensar em novas mercadorias.

"Nas primeiras vezes, achei que não era tão relevante, que era um cuidado exagerado. Quão mal pode fazer? Acontece que muito mal! Eles são praticamente impossíveis de tirar do mar", afirma. Atualmente, o site da marca aguarda a chegada de novas unidades do pó brilhoso para revender.

"A intenção é que essas pequenas ações gerem uma grande mudança. O número de pessoas que acredita no consumo sustentável cresce cada vez mais e já chegou ao ponto de existir um mercado para esses produtos", diz. Para ela, os reflexos podem ser sempre maiores. "Isso chama a atenção das grandes indústrias para que elas adequem os produtos e processos a uma demanda crescente".

Enquanto a busca do público inicia uma fase de expansão, as redes sociais na internet parecem ser um dos melhores lugares para difundir o pensamento consciente e, por que não, para encontrar meios de fazer uma ação positiva acontecer.