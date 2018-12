Primeiras imagens: Rodrigo Santoro como "Louco" em filme da Turma da Mônica

De New Orleans, onde filma seu novo projeto Rodrigo Santoro mandou um vídeo para o painel da Mauricio de Sousa Produções na CCXP revelando seu personagem no longa “Turma da Mônica – Laços”: ele será o excêntrico e divertido Louco. O longa tem estreia marcada para 27 de junho de 2019.

“Fiquei muito emocionado com o convite. Lembro que ficava sempre esperando o Louco aparecer no gibi, saindo de dentro de uma torneira ou algo assim, adorava a personagem. Dar vida ao Louco me permitiu explorar esse universo livre, lúdico e cheio de bom humor. A verdade é que pra não enlouquecer no mundo em que vivemos, é necessária a ‘loucura’ da infância”, conta Rodrigo Santoro.

Santoro como o Louco em "Turma da Mônica - Laços"

O convite para o ator partiu do diretor Daniel Rezende: “Ele foi o primeiro ator que convidei pro ‘Laços’. Nos encontramos num evento e Santoro perguntou qual era o meu próximo projeto, respondi sem pensar: ‘o filme live-action da Turma da Mônica e você vai ser o Louco’. Foi uma intuição que me bateu na hora e que ele foi louco o bastante para aceitar”, conta Rezende.

"Turma da Mônica - Laços" é baseado na obra homônima lançada em 2013 pelos irmãos Vitor e Lu Cafaggi, que se tornou a graphic novel brasileira mais vendida do país. O elenco mirim principal é formado por Giulia Benite (Mônica), Kevin Vechiatto (Cebolinha), Laura Rauseo (Magali) e Gabriel Moreira (Cascão). Entre os adultos estão: Monica Iozzi como a Dona Luísa, Paulo Vilhena como seu Cebola e Ravel Cabral como Homem do Saco.