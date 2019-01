Pré-carnaval de Fortaleza: Blocos apresentam programação para janeiro

Para quem está na expectativa do Pré-Carnaval 2019, uma boa mostra do que vem por aí já pode ser conferida na primeira semana de janeiro. A partir de sábado (5), blocos e foliões de Fortaleza ensaiam os primeiros gritos de carnaval do ano. A agenda das atrações agrada a todos os públicos.

Tem batuque na rua, debaixo do sol, assim como opções para quem prefere um espaço mais reservado. A temporada é aberta com nomes reconhecidos nacionalmente e com os muitos anônimos que fazem a festança rolar.

O "Meu Bloquinho" acontece em três datas. No sábado (5), reúne Harmonia do Samba e Ricardo Chaves no Terminal Marítimo de Passageiros. No dia 19, será a vez de Thiaguinho e Parangolé. Já em fevereiro, o palco localizado na região do Mucuripe recebe os cantores Léo Santana e Zé Cantor.

Estreias

As atividades relativas ao período acontecem oficialmente em fevereiro, mas para quem é fã do agito nas ruas da cidade, a pedida é percorrer os ensaios dos blocos Unidos da Cachorra e Cheiro. O encontro ocorre nas sedes das agremiações. Uma oportunidade para quem deseja adentrar o repertório e ter acesso aos temas e ritmos que devem fazer a cabeça dos fãs de percurssão. Além dos veteranos, o "Pré" reserva um lugar especial para novas experiências e vertentes.

No dia 12 deste mês, estreia o "Que bloco é esse?", que será realizado na Praça dos Leões (Centro). O repertório promete mesclar antigos sambas a atuais tendências do gênero. Na Praia de Iracema, a Arena 360° invade a avenida Monsenhor Tabosa, tendo como atração o bloco Geração Coca-Cola. A nova alternativa de festa consegue reunir em um mesmo lugar DJs e nomes convocados especialmente para cada sábado. Lucas Estrela (PA), Iracema Bode Beat, bloco Retrato Ventura, banda DUBaile, Superbanda e Las Tropicanas estão entre os confirmados.

Roteiro

"Meu Bloquinho"

Com Harmonia do Samba e Ricardo Chaves. Sábado (5), às 16h, no Terminal Marítimo de Passageiros (Mucuripe). Ingressos: R$ 200 (inteira)

"Ensaio Unidos da Cachorra"

Sábado (5), às 16h, na sede do grupo (R. Dragão do Mar, 212 - Praia de Iracema). Gratuito.

"Bloco Cheiro"

Sábado (5), às 19h, na sede do bloco (Rua Padre Justino, esquina com João Cordeiro - Praia de Iracema). Gratuito.

"Bloco Cacique do Urubu"

Domingo (6), 15h, no Bar do Luís Carlos (Av. Francisco Sá, 4662, Carlito Pamplona). Gratuito.

"Que Bloco é Esse?"

Sábado (12), às 17h, na Praça dos Leões. Gratuito.

"Bloco Geração Coca-Cola"

Aos sábados (a partir de 12/01), na Arena 360° (Av. Monsenhor Tabosa, 388, Praia de Iracema). Valor de ingresso não divulgado.