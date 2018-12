Praia Pontal de Maceió, localizada em Fortim, tem cenários distintos e encanta pela beleza

Turistas vêm ao Ceará para aproveitar as famosas praias. Pela internet é possível encontrar os principais roteiros ofertados na terra do sol. Ao fazer uma pesquisa sobre esses destinos, me surpreendi em não encontrar um lugar com visual tão incrível, que conheci recentemente numa viagem jornalística. Estou falando do município de Fortim, no Litoral Leste do Ceará, a 180 km de Fortaleza. Sendo mais específica, a Praia Pontal do Maceió, em direção à foz do Rio Jaguaribe. Lá, desfrutei da beleza das falésias, ainda pouco visitadas, mas que renderam fotos fantásticas.

Outra surpresa foram as "cavernas", nome dado pelos nativos às formações litorâneas. Esse título veio pelo desgaste das pedras em decorrência das ondas. Quanto mais a água bate, maiores são as cavidades que vão se transformando em diferentes desenhos. Com isto, a beleza das pedras só aumenta. Nessas rochas, experiências diferentes podem ser vivenciadas. Tudo vai depender do movimento oceânico. Se a maré estiver alta, o mar invade a "caverna" formando piscinas naturais que servem para um banho relaxante. Pena que, durante minha visita, essas piscinas não apareceram!

Mas com a subida do nível da água, muita areia é levada para a praia e, com isto, algumas pedras não podem ser vistas, pois ficam submersas e só podem ser observadas por meio de mergulho. Se a maré estiver baixa, a paisagem muda completamente, e a parte interna das falésias pode ser bem mais explorada, já que não acumula água. E foi exatamente o que eu fiz. Tive a sensação de estar vivendo na pré-história. É quase impossível não lembrar desse período, diante desta perfeita paisagem.

A praia, praticamente isolada, é um convite ao relaxamento Foto: Kid Júnior

Fora das falésias é possível conferir mais pedras à mostra, podendo inclusive caminhar sobre elas. Para isto, é importante ter equilíbrio no sobe e desce. Quem não conhece o local deve ficar atento à aventura. Do alto, a visão é inesquecível: um mar enorme, de cor clara, tranquilo, mas com um som bem imponente. Para quem gosta de natureza, soa como uma música agradável e também nos permite relaxar, já que quase não circulam pessoas pelo local.

Pesca artesanal

Durante a visita da equipe, vimos apenas um casal alemão, que estava a passeio, e dois pescadores. José Ferreira, 53 anos, conhecido como Dedé, pescava já havia três horas, mas apenas quatro peixes caíram na sua isca. Pelo menos o almoço da família já estava garantido. Perto dali, Lucélia Ribeiro, 40 anos, com a ajuda de uma boia, pescava sozinha. Ela era a única pessoa que a minha visão alcançava em todo o mar.

Ah, e se você pensa que para se refrescar é só ir numa barraca e comprar a água, está muito enganado. Nada de comércios próximos. O ideal é levar a própria garrafinha com líquido para se hidratar bem. Apesar de a rede de telefonia móvel não ficar sem sinal, a dica é: depois de algumas fotos, vídeos e postagens, desligue tudo, inclusive dos problemas, para apreciar este paraíso.

Veja, abaixo, detalhes do roteiro da viagem:

Como chegar

De Fortaleza a Fortim são cerca de duas horas de automóvel. O acesso é pela CE 040 e CE 510. Diariamente saem ônibus da Rodoviária Engenheiro João Tomé. A passagem custa em torno de R$ 20,00. Os horários de saída são: 6h30, 8h30, 9h30, 11h, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 17h e 19h.

De carro ou buggy

O acesso às "cavernas" do Pontal de Maceió pode ser de veículo pequeno ou grande. São 6 km de percurso a partir da sede, mas não existem placas. Então, ao passar pela rotatória, em frente à igreja São Pedro de Fortim, segue por mais 5 km de asfalto, sentido praia. Ao chegar no Pontal do Maceió, siga por mais 1 km na estrada de areia, até chegar nas "cavernas". Quem preferir, pode fazer o passeio de buggy, com duas horas de duração. Custa R$ 200,00 e ainda são apresentados outros pontos turísticos. Não precisa marcar, pois os bugueiros ficam disponíveis próximo à Praia Pontal do Maceió. O serviço funciona das 8h às 17.

De barco

Saindo do centro de Fortim, percorre por 2,5 km de asfalto. Depois dobra à direita para ter acesso ao Canto da Barra. A saída da embarcação acontece próximo à foz do Rio Jaguaribe. No passeio são servidos espetinhos de camarão, uma cortesia, e drinques sem álcool. O passeio custa R$ 25 reais. Na baixa estação, o barco só parte aos sábados, domingos e feriados, às 10h30 da manhã.

Alimentação

A barraca de praia mais próxima das falésias fica a 700 metros de distância. Mas existem diversas barracas na praia Pontal do Maceió. Os cardápios que prevalecem são os típicos do município de Fortim: peixes, tururu e lagosta. Geralmente as refeições são bem servidas. O preço médio é de 80,00 reais. Se o turista pesquisar consegue encontrar valores menores.

Hospedagens

Na Praia Pontal do Maceió tem hotéis luxuosos, com diárias para casais que variam de R$ 600,00 700,00. Tem também acomodação para família que custa em média R$ 1.100,00. Nas pousadas mais simples o preço médio é de R$ 130,00.