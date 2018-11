Ponto.CE é destaque no fim de semana em Fortaleza

O Ponto.CE demarca novamente seu espaço dentro da cena musical brasileira. Em 2018, completam-se 12 edições do evento e a premissa dos organizadores é manter o mesmo gás dos primeiros anos. De hoje até domingo (2), os fãs da música podem acompanhar de perto diferentes gerações de artistas e bandas, além de estilos sonoros capazes de passear seja pelo pop rock radiofônico como o metal extremo. Ao todo, os três dias oficiais somam 26 atrações divididas em três espaços: Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), Complexo Armazém e Órbita Bar.

O som gringo dá as caras novamente e quem tem a missão de iniciar mais outra jornada do Ponto.CE são os californianos da Pennywise. O momento é de festa para Jim Lindberg (voz), Fletcher Dragge (guitarra), Randy Bradbury (baixo) e Byron McMackin (bateria), afinal, o grupo atinge 30 anos de carreira. Uma das forças do hardcore dos Estados Unidos nos anos 1990, o quarteto divulga o mais recente trabalho de estúdio, o disco "Never Gonna Die" (2018). Os veteranos não lançavam novo material desde "Yesterdays" (2014).

Atrações

Sepultura Pennywise Gabriel O Pensador (RJ) Nervosa (SP) Erivan Produtos do Morro Esteban (RS) R.S.U. (PI) Switch Stance Obskure Jack the Joker Mad Grinder (RN) Dead Nomads (PB) The Knickers Mutação (AL) Casa de Velho Old Books Room NDK (SP) Camila Marieta Bratislava (SP) Backdrop Falls Lilt The Blueberries Voltare (SP)

Outro detalhe motivador, trata do primeiro registro do Pennywise com o vocalista Jim Lindberg. Dragge, McMackin e Bradbury tocam o barco desde "Reason To Believe" (2008). A noite de abertura acontece às 19h, no Complexo Armazém, e inclui os grupos Mutação (AL), R.S.U. (PI) e Dead Nomads (PB). Outro destaque é o retorno especial da Switch Stance, time cearense consolidado na cena HC dos anos 2000.

Peso

Na sexta-feira (30), a Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) agrupa os representantes do metal. Quem capitaneia a data são os mineiros do Sepultura, em nova apresentação na capital cearense. Andreas Kisser (guitarra), Paulo Jr. (baixo), Derrick Green (voz) e Eloy Casagrande (bateria) estão na estrada com "Machine Messiah" (2017). As garotas do trio paulista Nervosa trazem a fúria e velocidade thrash pela qual ficaram reconhecidas. Outro time feminino no line up é a The Knickers, as cearenses estão na cena desde 2007 e investem na pegada entre hard rock e o heavy metal clássico. O empoderamento e atitude fazem parte do som feito por Alline Madelon (voz), Paloma Oliveira (guitarra), Tina Paulo (guitarra), Alessandra Castro (baixo) e Crilainy Aposam (bateria).

O Obskure chega com a força do recente EP "Sacrifice Of The Wicked". A Jack The Joker inaugura a noite mais pesada do Ponto.CE sob a força do elogiado rebento "Mors Volta" (2017). Completa a noite a Insanity. O grupo sai da aposentadoria para relembrar a agressividade sonora ancorada no death, thrash e industrial. Formada em setembro de 1989, a banda encerrou as atividades em junho de 2003.

Em entrevista, Gabriel O Pensador resgata outras passagens por Fortaleza e os atuais projetos na carreira Luringa

O sábado, também na Praça Verde, promete uma lista de atrações para um público mais diverso. O carioca Gabriel O Pensador comemora a nova passagem pelo Ceará e comenta por telefone a força de tocar num festival com outros artistas. "É massa por que mistura o cara que já é familiarizado com o repertório, assim como aquele que conhece pouco. Gosto disso. Tem uma coisa da plateia parar para ouvir. Eu sinto isso. Olho nos olhos de cada um e me arrepio. Eu levo isso muito a sério", reforça o cantor e escritor.

Para encerrar 2018, o domingo será ampliado com o Festival Cabeçada, iniciativa já atuante na agenda do Órbita Bar. Tem Bratislava (SP), Backdrop Falls (CE), Lilt (CE), The Blueberries (CE), Mad Grinder (RN), Rafiusk (CE), Magí (CE) e Voltare (SP).

Programação

29/11 – Show de Abertura Ponto.CE (Complexo Armazém)

Pennywise (EUA)

Switch Stance (CE)

Mutação (AL)

R.S.U. (PI)

Dead Nomads (PB)



30/11 – Ponto.CE XII (Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura - CDMAC)

Jack The Joker (CE)

The Knickers (CE)

Nervosa (SP)

Obskure (CE)

Insanity (CE)

Sepultura (MG)



1/12 – Ponto.CE XII (Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura - CDMAC)

Casa de Velho (CE)

Old Books Room (CE)

NDK (SP)

Camila Marieta (CE)

Esteban (RS)

Erivan Produtos do Morro (CE)

Gabriel O Pensador (RJ)



02/12 – Festival Cabeçada + Festa de Encerramento Ponto.CE XII – Órbita Bar

Bratislava (SP)

Backdrop Falls (CE)

Lilt (CE)

The Blueberries (CE)

Mad Grinder (RN)

Rafiusk (CE)

Magí (CE)

Voltare (SP)

Serviço:

Show de abertura do Ponto.CE XII com Pennywise (EUA), Mutação (AL), R.S.U. (PI), Dead Nomads (PB) e Switch Stance (CE). Dia 29/11 (quinta-feira), às 18h, no Complexo Armazém (Av. Almirante Barroso, 444, Praia de Iracema). Ingressos: Pista meia R$ 110,00 e Pista Solidária R$ 140,00 + 2kg de alimentos/ Camarote meia R$ 140,00 | Camarote solidária R$ 170,00 + 2kg de alimentos

Festival Ponto.CE XII, dias 30/11 e 1/12, às 18h, na Praça Verde do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingressos: Meia R$ 20,00 + 2kg alimento e Inteira R$ 40,00 + 2kg alimento (os ingressos não podem ser parcelados)

Festival cabeçada + Festa de Encerramento do Ponto.CE XII, sábado (2/12), às 18h, no Órbita Bar (R. Dragão do Mar, 207, Praia de Iracema). Ingressos: R$ 10,00

Pontos de venda: Pranchão (Shopping RioMar Kennedy e North Shopping Jóquei), Jazigo Loja & Distro, Kangaço Rock Street, Clikks (Shopping Iguatemi, Shopping Benfica, Shopping Parangaba, RioMar Papicu), Bilheteria do Dragão Do Mar (apenas para os dias 30/11 e 1/12) e no link.