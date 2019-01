Pesquisa revela perfil alimentar e físico de participantes da IV Corrida Vida

O ano começa antes mesmo do estourar de fogos no firmamento. Inicia ali, na lista a ser preenchida com uma variedade de desejos a se realizar. No papel, vai de um tudo, desde metas relacionadas a aprender algo novo até objetivos que vão ao encontro de ações solidárias para com o próximo.

Certamente, enumerado entre esses pontos - se não ocupando o topo - também estará o cultivo de melhores hábitos de vida saudável. Não é para menos. Diante de uma rotina atribulada de afazeres e, consequentemente, pouco tempo para maior dedicação ao corpo e à mente, cresce a preocupação em semear qualidade de vida, muito em parte devido aos sinais que o cotidiano moderno exibe em nós: cansaço, dores, falta de energia e taxas alteradas de componentes importantes no organismo, por exemplo.

Embora cientes desse panorama, a cruel verdade é que poucos conseguem cumprir a meta a longo prazo. Após alguns meses de foco absoluto em exercícios e alimentação adequada, acomodam-se novamente à loucura dos dias e relaxam quanto ao cuidar de si. Caso tenha se identificado com essa atitude, vale conferir os dados coletados por uma pesquisa realizada pelo Instituto Opnus durante a IV Corrida Vida, ocorrida em dezembro do ano passado.

Nela, consta o que já esperávamos: quem pratica com frequência atividades físicas e mantém uma alimentação equilibrada é capaz não apenas de prolongar o bem-estar físico e mental, mas, sobretudo, torná-lo permanente.

Pedro Barbosa, responsável pelo estudo e diretor da entidade à frente da pesquisa, reitera a afirmação ao comentar que o objetivo da análise - feita a partir de entrevistas com 111 participantes do evento - foi conhecer o perfil de quem integra a Corrida e comparar os resultados obtidos com a população geral de Fortaleza e do Brasil.

"Foi uma forma de trazermos a público a informação sobre quais são realmente os hábitos de vida saudável dos participantes, tomando isso como incentivo para que as pessoas busquem a prática de atividades físicas e um consumo mais cuidadoso de alimentos", situa.

O psicólogo Aluísio Lima mantém a rotina de exercícios físicos desde a adolescência. Hoje, ele pratica crossfit e judô, além de manter o foco na alimentação

Primeiro passo

Ainda que munidos das conclusões da pesquisa, a exemplo do que você confere nestas páginas, fica a questão: qual o primeiro passo a ser dado por quem deseja mudar o estilo de vida em 2019? A nutricionista funcional Andressa Fontes alerta que, se há uma iniciativa a ser tomada para já, é não adiar mais.

"Não precisa começar com mudanças radicais, mas é importante dar os primeiros passos, mesmo que pequenos, e iniciar", afirma, destacando ainda que uma boa opção é comer mais "comidas de verdade", focando em alimentos naturais e menos industrializados. "Descascando mais e desembalando de menos".

Segundo ela, não existe tempo certo para que haja uma efetiva mudança de hábitos, mas é importante desenvolver bons costumes desde muito cedo. Por isso, sublinha a importância de incutir, nas crianças, o gosto por itens nutritivos na dieta, a exemplo de frutas, verduras e legumes. "Comer de forma mais saudável impacta diretamente na nossa saúde e é fundamental para a prevenção de diversas doenças, como obesidade, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares", enumera.

Ana Lúcia Farias entendeu a premissa muito bem e repercutiu esses cuidados com os filhos, Rodrigo e Samuel Brasil, respectivamente com 8 e 13 anos de idade. O mais novo, segundo ela, é ainda mais atento aos bons hábitos, justamente por ter em casa exemplos que não descuidam na hora de tratar do corpo.

A mãe dos garotos, por exemplo, pratica atividades físicas - com especial foco na corrida, esporte que considera terapêutico - de segunda a sexta-feira, das 6h às 7h. Depois disso, parte para casa e prepara as crianças para ir ao colégio, rumando, na sequência, para a escola em que trabalha como professora. Após o expediente, que se estende até as 21 horas em outra instituição, a labuta só finaliza quando toda a residência está em ordem.

É uma rotina desafiadora que, mesmo com tamanha intensidade, não esmorece a vontade dela de manter a qualidade de vida. "Em fevereiro de 2018, resolvi participar de uma assessoria esportiva. E, aos poucos, comecei a correr e gostar muito, iniciando atividades funcionais exatamente para ajudar na corrida", conta.

"Junto aos exercícios físicos, comecei a rever meus hábitos alimentares. Como mais salada e evito frituras. Então, tudo foi melhorando: da minha disposição ao funcionamento do organismo", complementa.

Não à toa, Ana Lúcia cumpriu o trajeto de 15 quilômetros na IV edição da Corrida Vida, comemorando o feito de ter chegado bem ao término da competição. "Não precisei parar. Inclusive, me sinto melhor com 43 anos fazendo exercícios do que mais nova sem fazer".

Necessidade

Sob a ótica da Nutrição, Andressa Fontes explica que é possível e preciso fazer com que as atribulações do dia não paralisem a frequência de exercícios físicos e equilíbrio alimentar. "Quando o tempo é curto, o que nos ajuda a manter a rotina é a organização. Se não nos organizarmos, vamos sempre escolher o mais prático, o que, na maioria das vezes, não é saudável", dimensiona. "Acredito que tempo é uma questão de prioridade e organização. Precisamos colocar nossa saúde em primeiro lugar".

Aluísio Lima, professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará (UFC), cumpre bem essa proposta. Ele pratica exercícios físicos desde a adolescência, experimentando, no caminho, a execução de modalidades como capoeira, karatê, tae-kwon-do e kick boxing.

"Até conheci um mestre japonês, chamado Kaor Okada, e fui apresentado ao judô. Fiquei apaixonado por sua filosofia e modo de vida", lembra. "Finalmente, no início da faculdade comecei o jiu-jítsu, que se tornou outra paixão. Com isso, posso dizer que pratico atividades físicas regulares há quase 30 anos".

A agenda lotada de compromissos profissionais divide espaço com a rotina constante de dois treinos por dia: pela manhã, antes de ir para a universidade, Aloísio faz o primeiro, focado na preparação física, com o crossfit; no fim do dia, pratica o judô. "É um momento especial, onde para mim é como uma meditação, para aperfeiçoar e fortalecer o espírito", detalha.

No quesito alimentar, ele busca fazer pelo menos seis refeições diárias e deixa o domingo "off", se permitindo a ingestão de massas e a apreciação de um bom vinho, por exemplo. A rotina tem gerado bons frutos: no ano passado, participou das principais competições de judô do País, representando o Brasil nos campeonatos Sulamericano, Panamericano e Mundial de Judô Master, encerrando o ano como primeiro colocado no ranking cearense e nacional na categoria em que competiu.

Validade

Para Andressa Fontes, atitudes como essas são válidas inclusive para quebrar opiniões há muito sedimentadas pela sociedade. "Não adianta um corpo que siga os 'padrões de beleza' e não seja saudável. Precisamos entender que nossa alimentação deve oferecer para o organismo o que ele precisa para um bom funcionamento, e não uma ferramenta de emagrecimento. A questão é respeitar as preferências e a individualidade que temos, buscando estratégias que priorizem a saúde".

Dar relevo a cada uma dessas premissas - bastante claras para muitos, porém muitas vezes ainda inalcançáveis - é o exato objetivo da pesquisa feita na Corrida Vida, que chega também para reafirmar: corpo em movimento é instrumento de promoção da saúde. Fica então, o convite: neste 2019 que já chegou, que tal escolher ser saudável?