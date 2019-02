Penteados com estilo e elegância para cair na folia; veja sugestões

A maior festa do Brasil está chegando. Seja nos bailes fechados, nas ruas ou no sambódromo, o fato é que essa diversidade carnavalesca se transforma em pura emoção e purpurina. E, o melhor, toda a alegria e descontração dos brincantes ganham mais brilho e glamour nas produções.

Quando o assunto é cabelo, o hairstylist cearense Walker Santiago diz que a criatividade e imaginação prevalecem.Portanto, os penteados mais naturais,práticos e confortáveis, que permaneçam intactos durante a festa, são as melhores apostas.

O cabelo solto com laços na lateral proporciona um visual delicado e casual Foto: equipe Walker Santiago

"Para encarar o ritmo acelerado deste período do ano, em meio ao calor intenso do Ceará, a dica é driblar o efeito do suor, com o uso de gel, spray ou mousses que possibilitam a permanência dos fios no mesmo lugar”, destaca o profissional.

Sugestões

Os acessórios de cabelo são requisitadíssimos na composição dos figurinos carnavalescos. As presilhas com flores e laços estão em alta nesta estação e podem ser boas aliadas na hora de fazer o penteado.

De acordo com o especialista, os adereços ficam bem em qualquer look e podem ser aplicados em rabos de cavalo, tranças ou se preferir colocar a fivela apenas na lateral do cabelo solto. Os recursos deixam a produção moderna, colorida e fazem toda a diferença no visual.

Os clássicos coques altos são curingas para todas as gerações e nunca saem de moda. A versão despojada, com alguns fios ligeiramente soltos, dão o ar sofisticado e descontraído característico da ocasião. “Há também quem prefira deixar os cabelos soltos. Neste caso, o mais indicado é apostar em ondas largas, garantindo efeito natural, informal e atualíssimo”, recomenda o “Mago das Tesouras” Walker Santiago.

Tradicional

Os conhecidos bailes de Carnaval continuam fazendo a alegria de um público que prefere curtir o período momino em espaços menores e mais restritos. Por serem realizados em locais fechados, a produção ganha outras opções. “Costumeiramente, os carnavais em clubes são livres de agressões externas, a exemplo do vento, sol, poeira e calor. Isso favorece tanto o trabalho dos profissionais na hora da preparação dos penteados quanto amplia as sugestões de propostas”, ressalta.

Coques clássicos ganham charme extra com a aplicação dos acessórios Foto: equipe Walker Santiago

De acordo com o coiffeur, os clássicos coques continuam ocupando o topo da lista das produções mais pedidas por quem aprecia os tradicionais bailes mominos. As faixas, tiaras e, especialmente as pedrarias, em diferentes formas e tamanhos, são os acessórios mais explorados nas composições carnavalescas.

O tradicional rabo de cavalo pode ser uma proposta glamourosa com a aplicação da flor Foto: equipe Walker Santiago

“A escolha do penteado, da maquiagem e do adereço é feita respeitando a opinião, o gosto e o estilo de cada uma. O consenso também varia conforme a roupa ou fantasia que a foliã vai vestir no Carnaval”, complementa o cabeleireiro Walker Santiago.