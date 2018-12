Pedro Luís celebra a obra de Luiz Melodia em novo álbum

O nome do músico carioca Pedro Luís pode levar a vários lugares. Veterano do cenário da música brasileira (embora o rosto conservado não transpareça a idade), o artista fez carreira com o projeto Pedro Luís e a Parede - e, dentre outras formações, tornou-se habitué do circuito carnavalesco com o Monobloco (RJ).

Agora, Pedro lança novo disco solo, sem perder a vontade de agrupar outros protagonistas em torno de sua obra. "Vale Quanto Pesa - Pérolas de Luiz Melodia" (Deck Disc) reúne 13 faixas em homenagem ao "Pérola Negra" (1951-2017) e está disponível nas plataformas digitais a partir desta sexta (14). Na próxima segunda (17), o músico faz o show de lançamento do álbum no Theatro Net Rio (Rio de Janeiro), com a participação especial de Mahal (filho de Luiz Melodia) e Chico Chico - herdeiro de Cássia Eller (1962-2001).

Para Pedro Luís, o ponto de partida da relação com a obra de Luiz Melodia data da década de 1970. "Pérola Negra" (1973) foi o álbum de estreia do compositor negro e, além de render a criação de um segundo nome artístico para Melodia (o próprio título da obra), tornou-se um clássico da música brasileira.

Pedro recorda que sentiu o apelo de canções como "Vale quanto pesa", "Estácio holly Estácio" e "Magrelinha". "(Nessa época) meu cunhado trazia novidades da indústria fonográfica antes de chegarem às lojas. E a voz do Luiz, a força desse disco, tudo isso me impressionou muito. Foram as primeiras músicas que tirei no violão. Comecei a acompanhar a partir daí a obra dele", lembra o músico.

Pessoalmente, Pedro Luís encontrou Luiz Melodia na França, há mais de 10 anos. O carioca lembra que, no Rio de Janeiro, ambos eram contratados por uma produtora em comum nos anos 1990. No entanto, os dois só dividiram o palco cantando no festival francês, ao lado de Roberta Sá, Hamilton de Holanda, dentre outros artistas, com um "repertório supercarioca", destaca o músico.

Arranjos

Produzido por Rafael Ramos (produtor de uma longa série de discos da gravadora Deck), "Vale Quanto Pesa - Pérolas de Luiz Melodia" traz outras canções marcantes de Melodia, além de parte do repertório de "Pérola Negra". Músicas como "Juventude Transviada" (do disco "Maravilhas Contemporâneas", 1976) e "Congênito" (do mesmo álbum) ganharam novos arranjos assinados por Pedro Luís e sua banda de apoio. Essa formação reúne, dentre outros músicos, o baterista Élcio Cáfaro, integrante da formação que acompanhou Luiz Melodia durante muito tempo.

Pedro conta como Élcio recebeu o projeto. Segundo o músico, o baterista encarou o repertório rearranjado com honras, sem se abater pela saudade de Luiz Melodia: o compositor faleceu há um ano e quatro meses, apenas, aos 66 anos de idade.

"Tem um trio de músicas - 'Estácio, Eu e Você', 'Pérola Negra' e 'Magrelinha' - que eu já fazia violão e voz, ao vivo. Montei um esquema de ensaio na sala de casa. O Élcio já é meu parceiro faz tempo. Depois, no estúdio, fomos refinando os arranjos, e a estrada também deu esse refinamento", conta Pedro.

Descoberta

Indagado se o lançamento é um convite para as novas gerações descobrirem a obra de Luiz Melodia, Pedro Luís observa a carga de "injustiça" que envolve a trajetória do compositor já falecido. No entanto, o músico carioca recapitula as interpretações de cantoras como Maria Bethânia, Gal Gosta e Zezé Motta ainda na década de 1970, como um exemplo de reconhecimento do repertório.

Para Pedro Luís, é um privilégio se tornar, nesse momento, um "agente revelador" das composições do Pérola Negra. "É uma obra única, de uma poesia incrível. As imagens poéticas, as expressões têm uma força para nomear discos e outros projetos", reflete o músico carioca.

"Talvez esse meu disco e outras iniciativas de homenagem tenham uma missão de apresentá-lo para um público que não tinha contato com a obra dele. Mas quem é mais instigado em procurar referências já encontra alguma ligação", complementa.

Em 2019

A turnê de "Vale Quanto Pesa - Pérolas de Luiz Melodia" começará com os shows nos dias 5 e 6 de janeiro, no Sesc Bom Retiro, em São Paulo. Pedro Luís deve circular com o disco em 2019 e, para além dessa agenda, o músico segue no Monobloco. "O grupo não para, e o Carnaval já está aí", adianta ele.

Disco

Vale Quanto Pesa - Pérolas de Luiz Melodia

Pedro Luís

Deck Disc

2018, 13 faixas

Disponível nas plataformas digitais