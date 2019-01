Paulo Miklos chega aos 60 anos com papel na novela das nove

Estou amadurecendo, finalmente", brinca o músico e ator Paulo Miklos, que celebrou seus 60 anos no dia 21. O paulistano se formou na música brasileira, passou 35 anos como roqueiro da grandiosa banda Titãs e hoje está na tela da novela das nove, como o beato Jurandir, de "O Sétimo Guardião".

Miklos acredita que artistas e, principalmente, roqueiros costumam viver uma eterna adolescência. Foi isso que o fez conseguir participar de tantos projetos diferentes.

Ainda nos Titãs, o músico lançou discos solos, apresentou programas de TV e estreou no cinema. Aos 60, ele continua fazendo quase tudo isso ao mesmo tempo. "Não me veria numa novela das nove. (Ser ator)foi algo que foi acontecendo ao longo do caminho. Sempre fui muito inquieto e aproveitei as possibilidades que se apresentavam à minha frente. Fiz parte de uma banda numerosa, em que eu podia exercer várias funções dentro do grupo, por exemplo", lembra Miklos.

A agenda cheia da banda e os convites que não paravam de chegar levaram Miklos a abrir mão dos Titãs, em 2016. "Fiquei durante muitos anos acomodando a agenda e fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Veio cinema, veio teatro, e a programação do grupo é bastante corrida", afirma.

Todas essas experiências são consideradas importantes para o ator, que viu em cada papel algo a aprender. Desde o assassino Anísio, de "O Invasor" (2002) - sua estreia no cinema - até Jurandir, da trama global.

"Ele é religioso, severo e fechado, muito diferente de mim. É interessante você se colocar na pele de alguém assim, e tentar entender o olhar que o outro tem do mundo", conclui Miklos.

Música

Paulo Miklos continua firme no seu trabalho como músico, apesar das gravações da novela. Agora, ele cumpre agenda de shows do disco "A Gente Mora no Agora". Só de parcerias, o álbum tem composições do roqueiro com a cantora Céu, com o músico Tim Bernardes e com os rappers Emicida e Lurdez da Luz, entre outros.

"O álbum reflete esse momento de diversidade da música. Eu me formei pela MPB, ouvindo Caetano, Milton, Chico". No CD, ele trabalhou ainda com ídolos, como o cantor Guilherme Arantes.

Miklos vê que não falta boa produção musical, mas nem tudo é divulgado. "Essa nova geração traz essa marca de ter uma brasilidade muito espontânea misturada às referências internacionais da música eletrônica e do próprio rock".