Paul McCartney anuncia dois shows no Brasil em 2019

Paul McCartney confirmou, nesta segunda-feira (3), dois shows no Brasil em 2019. O ex-beatle volta ao país para promover o álbum "Egypt Station" no Allianz Parque (São Paulo), em 26 de março, e no estádio Couto Pereira (Curitiba), em 30 de março.



Os ingressos custam de R$ 130 a R$ 890 e ficam disponíveis no site da Tickets fo Fun. A venda para o público geral começa no dia 6 de dezembro.



Segundo a promotora do evento, haverá pré-venda exclusiva para fãs cadastrados no site internacional de Paul McCartney. Essa ação tem início às 10h desta terça-feira (4) e se encerra às 20h da quarta (5).

Com a Freshen Up Tour, a nova visita do cantor ocorre pouco mais de um ano de seu último show no país. Foi em outubro de 2017, quando veio para a "One on One Tour" e se apresentou em Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte e Salvador.

PAUL MCCARTNEY NO BRASIL

SÃO PAULO

Quando: 26 de março

Onde: Allianz Parque

Quanto: R$ 200 a R$ 890

Vendas: a partir de 4 de dezembro (para fãs cadastrados); 6 de outubro (público geral)

Mais informação: ticketsforfun.com.br

CURITIBA

Quando: 30 de março

Onde: estádio Couto Pereira

Quanto: R$ 130 a R$ 850

Vendas: a partir de 4 de dezembro (para fãs cadastrados); 6 de outubro (público geral)

Mais informação: ticketsforfun.com.br