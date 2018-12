Para festejar o Reveillon 2019 em Fortaleza

O Réveillon 2019 no Ceará será marcado pela participação forte dos cantores de forró, funk, sertanejo e música eletrônica. Pelo menos 15 atrações nacionais estarão espalhadas pelo Estado. A Capital concentra o maior número de eventos devido ao porte turístico e hoteleiro. Para atrair turistas e cearenses, os principais clubes e hotéis oferecem serviços de buffet e open bar. Quem deseja curtir a passagem do ano em ambiente privado deve ficar atento aos preços que podem variar de R$ 400 a R$ 7,6 mil. Mas há também opções gratuitas, sendo a principal a do Aterro da Praia de Iracema.

>>Réveillon 2019: lista traz as atrações no CE e opções de R$ 25 a R$ 7,6 mil

O evento produzido anualmente pela Prefeitura de Fortaleza conta com uma seleção musical variada, além de 17 minutos de fogos de artifícios. Alcione, Banda Patrulha, Claudia Leitte, Ednardo, Marília Mendonça, Léo Santana, Jorge Vercillo, Waldonys, Italo e Renno, Xand Avião, Tom Drummond e a Escola de Samba União da Ilha do Governador animarão o público formado por turistas e cearenses que escolherem ao Aterro da Praia de Iracema como opção de Réveillon.

Celebrar 2019

O cantor Xand Avião é um dos nomes mais cotados pelos clubes da Capital. O forrozeiro se apresenta no Aterro da Praia de Iracema, no Golf Ville e no Marina Park. Quem também correrá entre shows é a sertaneja Marília Mendonça.

Os fãs de axé podem escolher entre duas opções para curtir o baiano Bell Marques. Ele se apresenta no Réveillon do Colosso e também no Aterro da Praia de Iracema, assim como a dupla Jorge e Mateus.

Para quem busca uma festa com destaque para a MPB, a dica é a do Iate Clube Fortaleza. Já o cantor Marcos Lessa e a bateria da Unidos da Cachorra animam o público na virada do Ideal. Podem participar dos eventos sócios e não-sócios do Clube, além de pessoas indicadas por associados.