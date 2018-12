Pantone mergulhou nas águas do litoral para apresentar a tendência de 2019

Animada e cheia de vida. É assim definida a Living Coral, cor escolhida pela Pantone para inspirar o mundo no ano que vem. O tom da novidade se aproxima do rosa e do laranja com um fundo dourado.

Depois de apontar para o universo em 2018 com a Ultra Violet, a cor volta a ter conexão com a natureza, assim como em 2016, quando foi eleita a Greenery. Living Coral, que em tradução livre significa Coral Vivo, carrega a mensagem de relações sociais mais afetivas e clama por um cuidado da humanidade com o meio ambiente, sobretudo o mar, alvo de descartes de toneladas de lixo diariamente.

"Os consumidores anseiam por conexões mais humanas e por conectividade social, qualidades expressas pelo alegre e acolhedor Living Coral", expressa a diretora executiva do Pantone Color Institute, Leatrice Eiseman.

A designer de moda Dayane Oliveira aprovou a escolha. "Saímos de uma cor sóbria pra algo mais vivo e alegre. Combina demais com nossa região, com calor, com verão", diz.

Dayane já prepara uma escala de cores que pode combinar com o novo tom. "É uma cor estimulante e jovial. Se bem harmonizada, torna-se fácil de ser usada. Fica bem com tonalidades de amarelo, vermelho, rosa, marrom, tons off white", elenca a diversidade e amplia as possibilidades. "Para quem gosta de ousar é só apostar no azul ou verde pra fazer o famoso 'color blocking'", explica a profissional sobre a tendência de moda que une duas cores fortes em um mesmo look.

Ela explica ainda que a cor pode ser mais quente ou fria, dependendo da quantidade de amarelo ou laranja na composição.

Decoração

Se na moda a Living Coral foi bem aceita, as portas também se abriram para a decoração de espaços. "É ótima para harmonizar por ser um tom com muita luz, que se comporta bem perto de tons mais escuros e profundos", afirma a arquiteta Roberta Dultra.

"A melhor combinação para a cor são seus tons complementares (aqueles que estão opostos à cor no círculo cromático), que são os tons de verde azulado. As cores análogas também fazem uma boa combinação (aquelas que estão próximas umas das outras no circulo cromático, no caso os tons vizinhos da cor)", complementa a profissional.

Para Roberta, a nova definição da Pantone deve influenciar a criação e comercialização de várias indústrias como moda, decoração de interiores, design. E isso vai transpor para as ruas as novas diretrizes.

Antenada com os rumos do mundo quando o tema é imagem, a designer Mariana Fernandes, que trabalha há alguns anos com arte visual, reforça a relevância da Pantone para as áreas criativas em todo o mundo. "É a maior referência. Ela criou a padronização das cores. Antes, os produtos não tinham uma cor padrão. Uma embalagem, por exemplo, poderia sair com várias tonalidades, dependendo da empresa que fizesse", ressalta. A escolha da cor do ano é feita pela marca há duas décadas.

Mariana se debruça sobre a história da Pantone para explicar que a definição do tom é baseada em diversas pesquisas com clientes e leva em consideração o que as pessoas estão gostando de consumir e para qual direção esse consumo está indicando.

"A escolha influencia criativos a seguir as tendências cromáticas elencadas pelo instituto. Com isso, as vitrines, gôndolas e fachadas dos mais diferentes artefatos ganharão as cores chanceladas pelo Pantone Color Institute", reforça o professor no curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Ceará (UFC), Chico Neto.

Sustentabilidade

Independentemente de qual cor você escolher para harmonizar com o novo tom ou se vai usar na roupa, maquiagem, unhas ou acessórios, a mensagem de sustentabilidade emitida pela Living Coral é a que o que deve estar em pauta, pontua Mariana Fernandes.

"Neste ano, foram proibidos em vários estados o uso do canudo, por exemplo, que causa a morte de tartarugas. Essa cor diz isso, que a gente tem que se ligar, prestar mais atenção na preservação da natureza. Na renovação da vida marinha".