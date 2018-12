Youtube divulga lista dos vídeos mais vistos no Brasil e no mundo em 2018; Wesley Safadão no Top 10

Só deu sertanejo e funk na lista brasileira dos vídeos mais visualizados no Youtube neste ano. A dupla Zé Neto e Cristiano está no topo do ranking com a música "Largado às Traças". Desde o lançamento, o clipe já foi visto mais de 521 milhões de vezes.

A medalha de prata ficou com MC Kekel e MC Rita, com a música "Amor de Verdade", já a medalha de bronze foi conquistada por MC WM, com "Fuleragem". O cearense Wesley Safadão surgiu na 9ª posição com o sucesso "Amor Falso", parceria com Aldair Playboy e Kevinho.

Confira Top 10 do Brasil

1 - Zé Neto e Cristiano – LARGADO ÀS TRAÇAS –

2 - MC Kekel e MC Rita – Amor de Verdade

3 - MC WM – Fuleragem

4 - Jorge & Mateus – Propaganda

5 - Marília Mendonça – Estranho

6 - MC Loma e as Gêmeas Lacração – Envolvimento

7 - MC MM feat DJ RD – Só Quer Vrau

8 - Kevinho e Simone & Simaria – Ta Tum Tum

9 - Wesley Safadão e Aldair Playboy ft. Kevinho – Amor Falso

10 - Humberto e Ronaldo – Não Fala Não Pra Mim feat. Jerry Smith

O ranking dos vídeos mais vistos em todo mundo mostra a força dos latinos no cenário atual da música. Nada mais nada menos do que oito das 10 primeiras posições são ocupadas por artistas da América Latina. Marron 5 e Cardi B. também aparecem na lista.

Confira Top 10 Mundial

1 - Te Bote Remix – Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna

2 - Nicky Jam x J. Balvin – X (EQUIS)

3 - Maroon 5 – Girls Like You ft. Cardi B

4 - Daddy Yankee – Dura

5 - Ozuna x Romeo Santos – El Farsante (Remix)

6 - Becky G, Natti Natasha – Sin Pijama

7 - El Chombo – Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks

8 - Drake – God’s Plan

9 - Reik – Me Niego ft. Ozuna, Wisin

10 - Vaina Loca – Ozuna x Manuel Turizo