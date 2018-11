Xand Avião faz aniversário da filha de 18 anos em Fortaleza; veja fotos

Com o tema "Lets Glow", o cantor Xand Avião comemorou o aniversário da filha de 18 anos em Fortaleza. Amigos e familiares de Águida Hadassa saíram em um ônibus fretado em Apodi, no Rio Grande do Norte (RN), para festejar a data em uma casa de festas no bairro Edson Queiroz, na noite desta quarta-feira (21).

O forrozeiro participou da festa cantando sucessos da banda Aviões. "Deus abençoe seu caminho meu amor. Te amo", publicou o cantor nas redes sociais. A comemoração ainda contou com músicas do DJ Ralk e Léo Santana.

Veja imagens: