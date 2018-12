William Bonner prestigia espetáculo de dança de Fátima Bernardes no Rio de Janeiro

A apresentadora Fátima Bernardes fez uma performance de balé neste sábado (8), no Rio de Janeiro, e entre os convidados na plateia estava o ex-marido William Bonner. Acompanhado da atual esposa Natasha Dantas, o apresentador do Jornal Nacional compareceu ao teatro da UERJ para prestigiar o evento.

De acordo com publicação da Revista Quem, Fátima chegou ao local acompanha do namorado Túlio Gadelha, que foi fotografado carregando o figurino da apresentação da jornalista. No Instagram, alguns vídeos da apresentação foram divulgados. Veja abaixo: