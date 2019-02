Whindersson Nunes faz piada com clichês do cinema e permutas nas redes sociais

Em 35 minutos, o youtuber Whindersson Nunes descreve, para o mundo cinematográfico, a disputa existente com os concorrentes Felipe Neto e Lucas Neto pela placa de Rubi. O objeto é dado pelo YouTube para canais com 50 milhões de inscritos. Atualmente, apenas uma pessoa conseguiu o fato no mundo — Felix Arvid Ulf Kjellberg, mais conhecido sob o apelido online PewDiePie.

De maneira lúdica, “A Placa de Rubi – A Chibatada Final” remonta a trajetória do próprio Whindersson em busca do objeto valioso. No roteiro, o piauiense leva expressões do cotidiano dos nordestinos. Logo nos primeiros minutos do vídeo, o youtuber mostra os bastidores do local das gravações para internet. De tripé para uma câmera Go Pro, livros e caixas. No sótão, com uma caixa d’agua ao fundo, ele tem o silêncio necessário para produzir.

Dentro da própria casa, Whindersson sofre com os empregados assistindo os concorrentes no YouTube. Em uma das cenas, ele caminha por uma praça. No trajeto pelo logradouro, o youtuber encontra panfletos de uma apresentação de Felipe Neto que ainda irá acontecer. Aquilo, o instiga na disputa por seguidores. Ao encontrar um grupo de crianças brincando no Parque da Praça, chamados por “futuros inscritos”, ele tenta convencer os pequenos a segui-lo. “Você compra seguidores”, “Seus vídeos ainda são em 4k”, “Você só faz vídeos de rico e pobre”, são os comentários das crianças.



Assista:



Produção de conteúdo

No próprio filme, Whindersson avalia a dificuldade em criar conteúdo no mercado competitivo da internet, bem diferente de quando ele começou. “Estou triste. Está tão difícil se manter na mídia. Antigamente, os inscritos vinham mais rápido. Era toda hora pei, pei, pei, chegando. Era like, visualização e gritaria. Qual a senha do Wifi? Hoje, eu saio no meio da rua, eu sinto uma moleza. Eu não estou sentindo o amor das pessoas”, aponta o youtuber.

No roteiro, Whindersson brinca com os patrocinadores da internet. Durante uma luta com o capanga de PewDiePie, um carro explode sem nenhum motivo. Questionado pelo oponente por que não poderia ser um veículo melhor, Whindersson afirma que tentou, mas só donos de comércios de açai e de cases para celular patrocinam.

A média-metragem lembra o enredo de outros roteiros, como “Cine Holliúdy” de Halder Gomes. Até o treinamento com um mestre de luta, o youtuber encena na produção audiovisual. Os clichês do cinema, como explosão de carros e as lutas ensaiadas, são praticados com muito humor. Aproveitando a onda de “Jenifer”, o filme também brinca com o forró de Gabriel Diniz. O elenco ainda conta com a participação de Rafael Portugal, Jorge Yoshida e Miguel Nader.