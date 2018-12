Wesley Safadão realiza aniversário surpresa do filho Yhudi em Fortaleza

Com direito a música eletrônica e a presença de um robô gigante, o cantor Wesley Safadão realizou o aniversário do filho Yhudi nesta domingo (2). Aos 8 anos, o garoto teve uma segunda festa com a presença dos amigos. A primeira comemoração aconteceu durante o show "WS On Board", cruzeiro realizado pelo pai do pequeno dos dias 22 a 24 de novembro.

"Tínhamos programado uma festa inteira no cruzeiro, mas algumas comidas não foram permitidas. Essa festa agora, ele não está sabendo. Queremos comemorar com a família e amigos deles. No cruzeiro foi super rápido", explicou Wesley no Instagram.

Mesmo gripado e depois de realizar uma agenda pesada de shows no sul do País, Wesley participou das brincadeiras da festa. O evento contou com rôbo gigante, além de decoração trabalhada com instrumentos musicais. Um cachorro dançarino também animou as crianças presentes.