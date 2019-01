Visitas guiadas marcam encerramento de exposições do Fotofestival Solar, no Centro Dragão do Mar

Duas visitas guiadas no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura marcam, nesta semana, o encerramento de exposições fotográficas inauguradas durante o Fotofestival Solar, realizado em dezembro de 2018. As mostras 'Miragem' e 'Sueño de la razón: fotografia e política' recebem visitantes na próxima quinta (31) e sexta-feira (1º), respectivamente.

Em 'Miragem', 29 fotógrafos cearenses ou radicados no Ceará refletem sobre questões políticas e poéticas do atual contexto nacional. Todos eles foram selecionados após convocatória pública e gratuita, organizado na primeira edição do Fotofestival Solar. Em exibição na Multigaleria do Dragão do Mar, a exposição tem visita guiada marcada para a próxima quinta-feira (31), às 19 horas.

Já na sexta-feira (1º), evento semelhante ocorre na exposição 'Sueño de la razón: fotografia e política', em exibição no Museu da Cultura Cearense. A mostra celebra o projeto editorial homônimo que completa dez anos de articulação em torno da fotografia feita na América do Sul. A visita será conduzida por Tiago Santana, fotógrafo e um dos editores do projeto, e Rodrigo Costa Lima, responsável pelo projeto expográfico.

As duas exposições fotográficas permanecem em exibição até o próximo domingo (3). Outras mostras, inauguradas durante a realização do fotofestival, continuam sendo exibidas.

A exposição 'Terra em Transe', com curadoria de Diógenes Moura, segue em cartaz até o dia 31 de março no Museu de Arte Contemporânea. Já a mostra 'Sobre a cor da sua pele', com curadoria de Rosely Nakagawa, permanece em exibição no Museu da Cultura Cearense, ainda sem data de encerramento.

Serviço

Visitas guiadas de exposições do Fotofestival Solar

Quando: 'Miragem', na quinta-feira (31), às 19 horas. 'Sueño de la razón', na sexta-feira (1º), às 18 horas.

Onde: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

Gratuito