"Vingadores: Ultimato" tem trailer oficial divulgado, estreia será em abril de 2019

O quarto filme dos Vingadores (Avengers: End Game) ganhou um trailer oficial na manhã desta sexta-feira (7). As primeiras imagens do longa divulgadas pelos Estúdios Marvel, que se passa após os eventos de 'Vingadores: Guerra Infinita', mostram Tony Stark, o Homem De Ferro, a Viúva Negra e o Capitão América. Além disso, os personagens comentam sobre os planos concluídos por Thanos, que dizimou metade da vida do universo.

A missão dos heróis agora é desfazer todo o massacre realizado pelo vilão. Além disso, o trailer também revelou o nome oficial do novo filme. Previsto para estrear em 25 de abril de 2019, "Vingadores: Ultimato" é considerado como o clímax de 11 anos do Universo Cinematográfico da Marvel. Na internet, os fãs já especulam sobre as expectativas para o nova produção. Assista o trailer: