Vila das Artes abre inscrições para curso de preservação e documentação audiovisual

Realizado pela Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes (Rua 24 de Maio, 1221, Centro), o curso “Preservação Audiovisual: História, Princípios e Práticas Participativas” está com inscrições abertas até dia 7 de fevereiro.

As aulas acontecerão de 11 a 15 de fevereiro, sob a condução de Lila Foster, doutora em Meios e Processos Audiovisuais.

O público interessado pode acessar a ficha de inscrição neste link: http://bit.do/eHc9q. A Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) divulgará a relação de selecionados no próximo dia 8 de fevereiro.

Em parceria com o Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE), as aulas práticas serão ministradas junto ao acervo da instituição, com objetivo de incentivar projetos de pesquisa e preservação que tenham relação direta com histórias e acervos locais.

Facilitadora

Lila Foster é doutora formada pelo Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais da ECA (USP). A pesquisadora tem como foco de pesquisa o levantamento da produção amadora e experimental no Brasil. No currículo, Lila contabiliza experiências na Cinemateca Brasileira e na Haghefilm Foundation, em Amsterdam (Holanda).