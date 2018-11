Vila Azul do Mar realiza programação de Natal

A Vila Azul do Mar, centro de convivência do Beach Park, realizará neste sábado (01), a partir das 17 horas, uma programação cultural de Natal. Em clima especial, a agenda de atrações musicais conta com o Quarteto Harmônico Mix Brasil e Tudo é Amor, O Musical, que narra a história de amor de um casal através das músicas do grupo The Beatles.

Apresentando um elenco de 40 pessoas, o evento é produzido pela Duetos Escola de Música. O Natal do Beach Park continua nos próximos dias 08 e 15 de dezembro, com atrações gratuitas e inéditas, como a ex-The Voice Júlia Dantas, que fará um show com o projeto Acordart, e a Caravana Coca-Cola, que chega à Vila no terceiro fim de semana do mês.



Serviço

Natal da Vila Azul do Mar

Sábado (01/12)

17h – Quarteto Harmônico Mix Brasil

20h – Tudo é Amor - O Musical