Vencedora do BBB 18, Gleici Damasceno nega sustentar o namorado Wagner

A campeã da última edição do Big Brother Brasil, Gleici Damasceno, negou sustentar o namorado e também ex-BBB Wagner Santiago. A declaração foi feita nesta sexta-feira (28), por meio dos stories do Instagram, em resposta a perguntas dos seguidores.

"Nem deveria responder essa pergunta, mas deixa eu falar uma coisa para vocês: as pessoas querem se meter muito no relacionamento. Mas, velho, vocês não têm ideia do que a gente passou junto. Questões de grana, a gente divide tudo. Eu não pago nada para o Wagner. A gente divide tudo, o Wagner sustenta os filhos dele", comentou.

Desde o fim do programa, no mês de abril, Gleici e Wagner moram juntos no Rio de Janeiro. Eles vão passar o fim do ano em Rio Branco, no Acre, onde mora a família da campeã. "As pessoas deveriam parar um pouco com essa coisa de que eu sustento o Wagner, porque isso não existe, pelo amor de Deus. Eu tenho uma família gigante para manter, tenho pessoas que dependem de mim de verdade. Pessoas da minha família que precisam de verdade de mim. Mantenho muita gente, graças a Deus. A gente tem que tentar levar a vida como a gente levava antes", continuou.

Ela ainda colocou que o assunto a incomoda por se tratar se tratar da esfera particular da própria vida. "Se eu mantivesse ele, ninguém tem muito nada a ver com isso, entendeu? Desculpa se estou sendo até meio grossa, mas ninguém tem nada a ver com isso, de verdade. A gente divide as nossas coisas. Wagner me dá as coisas como namorado normal, enfim, ele sempre se manteve, ele trabalha. Às vezes isso chateia", pontuou.