Veja cinco dicas de dinâmicas para fazer com a família no Natal

Agenda lotada de confraternizações, lista interminável de presentes de amigo secreto, boas energias e mensagens compartilhadas: o período natalino está entre nós. A data é um dos momentos mais oportunos do ano para promover encontros, seja entre familiares ou amigos.

Para além da ceia, uma ampla variedade de dinâmicas deve garantir a diversão nos grupos, estreitando os laços de amizade e conferindo boas experiências coletivas.

De acordo com o psicólogo, psicanalista e Membro da Associação Cearense de Terapia Familiar (ACTF), Daniel Franco, atividades que promovam o contato entre pessoas são uma boa oportunidade para a possibilidade de experimentar sentimentos, proporcionando uma elevação da autoestima e bem-estar.

“Se esse encontro ainda possuir um caráter lúdico, melhor ainda, pois mexe com a nossa espontaneidade, criatividade, humor e aspectos infantis esquecidos, por exemplo, resultando em um maior bem-estar e sensação de ser amado, acolhido, importante”, explica.

Ele comenta ainda que práticas que promovam abordagens longe do óbvio e cultivem atitudes como a da caridade são boas opções para realizar um Natal diferente.

“Tudo isso resulta a favor da saúde do indivíduo, do bem-estar psíquico e da satisfação. Fazer com que esses fatores ganhem maior vida por meio de dinâmicas que tenham um espaço para expressá-los, então, é fundamental”, completa.

Veja abaixo a lista que preparamos com cinco dicas de dinâmicas para você aproveitar, de forma criativa e participativa, a ceia natalina:

Fitas do crescimento

Reunidos em círculo, os participantes, individualmente, seguram uma fitinha em que está escrito um sentimento, tais como amor, esperança, paz, saúde, sabedoria, entre outros. O suporte com as fitas deve ser montado previamente pelo dono da casa. Ao sinal e de forma aleatória, cada pessoa conta algum relato envolvendo o sentimento presente na fitinha. A dinâmica reforça a importância do relato oral e resgata momentos relevantes da vida de cada um.



Amigo secreto com foto

A mais tradicional das brincadeiras de Natal pode envolver um bom exercício de memória. E de forma simples: mudando a forma como o sorteio é realizado. No lugar de papéis com nomes, cada participante leva uma foto de quando era criança dentro de um envelope. A ideia é que cada pessoa descubra quem é a criança da foto e presenteie a pessoa correspondente ao registro.

A cor do abraço

Todos os participantes recebem papeizinhos escritos com a palavra “Branco”. Logo após, abrem o papel e veem o que está escrito. Uma pessoa, previamente selecionada, é destinada a falar o nome de diversas cores; aqueles que tiverem com papéis de mesma cor, devem trocar um abraço. Como todos estarão com a mesma cor nos papeizinhos, todos sempre se abraçarão. A dinâmica reforça o clima de paz e união do momento, estreitando os laços de amizade e contato físico.

Adivinhação natalina

Antes da festa, o dono da casa onde vai acontecer a ceia conta quantas bolinhas tem sua árvore de Natal. Quando os convidados chegarem, ele recebe cada um e já anuncia a brincadeira, perguntando a eles quantas bolinhas tem a árvore. As pessoas dão o seu palpite, colocando as apostas em uma caixa. Ao término do jantar, o anfitrião abre a caixa e vê quem chegou mais próximo.

Quem é o mais…?

Essa é ótima para grupos numerosos e entre quem realmente se conhece. A ideia é separar diversas caixas de sapato pela casa e embrulhá-las. Dentro de cada caixa, escreva uma pergunta, como, por exemplo: “Quem é a pessoa que melhor cozinha na família?” ou “Quem mais dorme?”. É bacana deixar a imaginação rolar! No decorrer da festa, alguém fica responsável por passar as caixas para todos os convidados responderem, escrevendo em um papel em branco quem é a pessoa que mais se identifica com determinada característica. As caixas devem passar por todas as pessoas, para que todos escrevam. Depois que todos votarem, alguém deverá abrir as caixas e contabilizar os votos. Diversão garantida!