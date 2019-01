Veja alguns pratos que estarão no II Festival Delícias do Mundo

Sabores e temperos de mais de 14 países vão se encontrar na Praça Verde do Dragão do Mar a partir desta sexta-feira (25) até domingo (27). O II Festival Delícias do Mundo apresentará cerca de 20 stands, com mais de 30 chefs envolvidos, além de foodtrucks e foodbikes. A entrada é franca e os preços acessíveis, variando entre R$ 5 e R$ 30. Veja algumas opções do que estará a venda no local.



Fish and chips: R$ 15,00

Fish and chips, do Chef Cristiano Lins

Famoso prato da culinária inglesa, “Fish and Chips” é muito comum nas ruas de Londres. O prato com peixe (tilápia) empanado e batatas fritas com molho tártaro estará sob a coordenação do Chef Cristiano Lins.



Poke: R$ 15,00

Poke, do Chef Élcio Nagano

Poke é uma salada havaiana. É um prato muito consumido nas praias californianas e hoje muito consumida no Brasil. Tem como principal ingrediente o peixe cru e usa-se também o arroz e saladas. É um prato leve, parecido como temaki.



Vatapá de caju: R$ 10,00

Vatapá de Caju, do Chef Luhen Aquino

Para valorizar a cultura e os produtos locais, o Chef Luhen Aquino adapta pratos da alta culinária utilizando insumos regionais. Um deles é um vatapá especial com a cara do Ceará: o vatapá de caju!

Lasanha de berinjela: R$ 15,00

Lasanha de berinjela, da Chef Miriam Muniz

A Lasanha de berinjela é para os amantes da comida saudável, sem carne. É um prato que será oferecido pela chef Miriam Muniz.



Massa mezzanote com camarões: R$ 30,00

Massa mezzanote com camarões, do Chef Albertino Araújo

A massa mezzanote com camarões provençais é um prato tipicamente mediterrâneo, que traz em sua preparação espaguete em azeite de ervas frescas (alecrim, tomilho, salvia, coentro e alho) finalizada com manteiga fresca. A massa vem acompanhada de camarões no alho e azeite extra virgem, manjericão, tomilho fresco e estragão. A coordenação é do Chef Albertino Araújo.

Programação:

Dia 25/01 (sexta)

17h30 – Oficina: Regionalizando a Cocada – Chef Anna Paula Rezende e alunos (Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco)

18h30 – Oficina: Aula de saladas - Chef Mattu Macedo (Escola de Sabores)

19h – Palestra: Chef Emerson Pedrosa fala sobre comida, sertão e afeto

21h - Show: Las Tropicanas com Lorena Nunes / Di Ferreira / Pepita York (Música caribenha)

Dia 26/01 (sábado)

17h – Oficina: Aula de pães - Chef Karliano Pereira (Escola de Sabores)

18h30 – Oficina: Aula de ceviche molecular - Chef Élcio Nagano (Escola de Sabores)

20h - Show: Nayra Costa - Os clássicos do Jazz (música americana)

Dia 27/01 (domingo)

17h – Oficina: Aula de brigadeiro para crianças - Chef Socorro Castro (Escola de Sabores)

18h30 – Oficina: Aula de bolos - Chef Socorro Castro (Escola de Sabores)

19h - Show: Davi Cartaxo (música brasileira)



Serviço:

Data: 25 a 27 de janeiro de 2019

Horário de funcionamento: 16h às 23h

Local: Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

Endereço: Rua Dragão do Mar, 81 – Praia de Iracema

Entrada franca

Atrações (shows e palestra): palco central, grátis.

Oficinas: inscrições por ordem de chegada, 50 vagas cada, grátis.

Espaço Infantil Eco Clube: valor da pulseira R$ 30,00 por 1 hora e R$ 50,00 por 4 horas