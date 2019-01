Uruguai: confira passeios náuticos pelo “Corredor de los Pájaros Pintados”

Passeios náuticos para apreciar o som da fauna nativa, admirar paisagens intocadas em reservas protegidas, acompanhar a produção de vinho ou visitar o patrimônio mundial reconhecido pela Unesco são algumas das experiências oferecidas pelo “Corredor de Los Pájaros Pintados” no Uruguai.

Lançado como destino de promoção do país para a temporada de verão 2019, a localidade traz ofertas de passeios náuticos para os turistas. Conhecer a natureza e a cultura do vizinho através do rio Negro, do Rio da Prata e do próprio rio Uruguai também são algumas novidades.

Na cidade de Carmelo, "Travesías del Plata" oferece passeios pelo “Arroyo Las Vacas” e “Rio del Plata” onde pode-se contemplar cantos desconhecidos da cidade fundada por Artigas, e desfrutar do magnífico pôr do sol. Além disso, os turistas poderão visitar as vinícolas.

Na mesma cidade, "Río Viajes", oferece passeios a “Isla Martin Garcia” e a “Isla Timoteo Domínguez”, a única fronteira seca com a Argentina, ali é possível desfrutar da gastronomia, natureza e história.

Em Mercedes, o Catamarã “Soriano I” tem uma programação de passeios durante o mês de janeiro. No mês que acontece o multitudinário e internacional evento, festival de Jazz a La Calle (de 12 a 20 de janeiro), o turista poderá desfrutar do ritmo na capital de Soriano colocada no mapa como epicentro da música regional.

Já em Fray Bentos e Las Cañas opera "Don Elías", embarcação que leva o visitante ao Património Industrial da Humanidade da Unesco lhe oferecendo perspectiva única, além de passear pelos balneários mais visitados do “río Uruguay”.

Em “Nueva Berlín”, porta de entrada para a reserva “Esteros de Farrapos” e “Islas del Río Uruguay”, será lançado o Catamarã "Pájaros Pintados I", que levará os visitantes até as ilhas que compõem a área protegida. Já em Salto, "Best Fishing" oferece passeios que proporcionam uma nova visão da cidade, até a Represa de Salto Grande, passando pelo histórico Ayuí.

Além disso, em Bella Union, o clube náutico da cidade opera os barcos "Pájaros Pintados IV y V" para visitar a Área Protegida “Rincón de Franquía”, a Tríplice Fronteira Náutico (Uruguai, Brasil, Argentina) e travessias com comida incluída - até “Pueblo Belén”, no estado de Salto.

E finalmente, também pode-se fazer passeios em caiaques e canoas, em alguns casos, com coordenação prévia, em vários pontos ao longo da costa: em Mercedes com "Aventuras Guernika", em “Nuevo Berlín” com "Sendero La Yeguada", em “San Javier” com "Grupo Farrapos ", no “Montes Del Queguay” com o " Clube Queguay Canoas", em “Bella Unión” com “Norte Aventura" e em Termas de Dayman e Arapey com "Uruguay Adventure".

Mais informações em: www.turismo.gub.uy/pajarospintados