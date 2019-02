'Uma inglesa e um havaiano podem usar rosa', declara Jason Momoa durante Oscar

"Meninas veste rosam e meninos vestem azul"? Se depender do tapete vermelho do Oscar, a fala da minustra Damares Alves não se confirma. O casal Jason Momoa e Lisa Bonet, junto com a atriz Helen Mirren, sem querer, reacenderam a discussão sobre as cores e os gêneros com os looks escolhidos para irem à premiação.

O ator de Game of Thrones estava com blazer e calça rosas em tecido aveludado. O look incluía, ainda, um elástico para o cabelo combinando com a produção. A esposa de Momoa, Lisa Bonet, combinou com o marido e também escolheu o tom rosado para cruzar o tapete.

Além disso, o intérprete de Khal Drogo apresentou o prêmio de melhor documentário ao lado da atriz Helen Mirren que, coincidentemente, também vestia rosa.

Jason Momoa e Lisa Bonet Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

“Os tempos mudaram! Uma inglesa e um havaiano podem usar rosa”, disseram os apresentadores.

A fala rendeu aplausos do público presente na premiação.

Os tons rosados foram, inclusive, destaque no tapete vermelho sendo escolhidos por várias celebridades.