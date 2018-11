Turnê "Futuro e Memória" reúne cinco gerações da música cearense

O show “Futuro e Memória - Grandes Nomes da Música do Ceará” destaca o repertório do álbum de Rogério Franco e Dalwton Moura, álbum que apresenta intérpretes consagrados da cena cearense. A turnê passará por unidades do Centro Cultural Banco do Nordeste. Neste sábado, às 19h, Fortaleza será consolidada como ponto de partida.

O grupo prosseguirá para Sousa, na Paraíba (6/12) e Juazeiro do Norte (7/12). O show também passará pela cidade de Nova Olinda, no Cariri, no dia 5 de dezembro, sendo apresentado no Teatro Violeta Arraes, da Fundação Casa Grande. Todas as apresentações têm entrada franca e em cada cidade serão realizadas ainda oficinas e rodas de conversa.

Nomes como Kátia Freitas, Téti, Rodger Rogério, Davi Duarte, Edmar Gonçalves, Calé Alencar e Gilmar Nunes participam do projeto. A iniciativa pretende fazer um grande reencontro do público de Fortaleza, do Cariri e do sertão paraibano com nomes de cinco gerações da música cearense - dos anos 60 até a atualidade.

Disco

O álbum "Futuro e Memória", que conta com a primeira faixa de trabalho, "Mais que sonhar", na voz de Kátia Freitas, está disponível na íntegra, no site do projeto. O álbum reúne também os intérpretes Paula Tesser, Zé Luiz Mazziotti e Paulo César Oliveira, além de instrumentistas e arranjadores como Italo Almeida, Cristiano Pinho, Adelson Viana, Cainã Cavalcante e Nonato Luiz.

Serviço

Show "Futuro e Memória" em Fortaleza

Local: Centro Cultural Banco do Nordeste (Rua Conde d'Eu, 560, Centro)

Data: 01/12, às 19h

Gratuito

Mais informações: www.futuroememoria.com