Trairi recebe o II Festival de Cassimiro Coco do Ceará

Neste sábado (1º), o município de Trairi se tornará palco do II Festival de Cassimiro Coco do Ceará. O evento apresenta uma das manifestações culturais mais tradicionais da região, a arte do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste.

O II Festival de Cassimiro Coco do Ceará terá oficinas e apresentações artísticas com mestres bonequeiros. Toda a programação é gratuita e aberta ao público.

A iniciativa tem o propósito de promover a Salvaguarda do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, garantindo difusão, valorização, promoção e sustentabilidade a essa arte. A realização do evento é uma parceria do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) com a Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Juventude de Trairi.

Serviço

II Festival de Cassimiro Coco no Ceará

Data: 1º de dezembro

Oficina com Mestres Bonequeiros:

Horário: 14h às 16h

Local: Quadra de Esportes da Prefeitura Municipal

Apresentações artísticas

Horário: 19h às 22h

Local: Praça do Fórum na cidade de Trairi