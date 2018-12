Trailer do filme interativo "Black Mirror: Bandersnatch" é divulgado pela Netflix; veja

A Netflix divulgou nesta quinta-feira (27) um trailer de "Bandersnatch", filme interativo que dá sequência à série de ficção científica "Black Mirror", que será lançado nesta sexta (28) na plataforma de streaming.

"Bandersnatch" deve ser a prévia da quinta temporada de "Black Mirror" e também um dos mais ambiciosos projetos da série - rumores dizem que ele teria mais de cinco horas de duração. Trataria-se de um filme interativo, em que o espectador vai escolhendo os caminhos da trama.

No trailer, a Netflix assim descreve a trama: "Enquanto adapta um romance de fantasia para videogame em 1984, um jovem programador começa a questionar o próprio conceito de realidade e acaba enfrentando um desafio alucinante".

A produção é dirigida por David Slade (que esteve à frente do episódio "Metalhead", da quarta temporada) e conta com Will Poulter e Fionn Whitehead no elenco.

Confira o trailer