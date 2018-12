Toquinho se apresenta em Aquiraz e Fortaleza a partir deste sábado (15) 

O cantor e compositor Toquinho (SP) se apresentará em duas ocasiões no Ceará. Neste sábado (15), às 17h, pelo projeto “Encontro Mestre & Aprendiz – Contraponto Harmônico”, Toquinho faz o show “Música em Prosa e Versos”, no Teatro da Tapera das Artes (Aquiraz/CE). O acesso é gratuito.

Na sequência, o artista se apresenta pela programação do Ceará Natal de Luz, na Praça Portugal (Aldeota), a partir das 18h30 deste domingo (16). O espetáculo “O Saboroso Chá de Natal”, do grupo de teatro Blitz Intervenções (CE) antecede a apresentação, às 18h. E, posteriormente, a Orquestra Bachiana e o coro Canto Livre da Tapera das Artes fazem show em seguida, às 19h. O acesso também é gratuito.

Bate-papo

Antes, nesta sexta (14), às 18h, o artista participa do Ciclo de Diálogos Sinfonia, em um bate-papo pela programação do projeto "Encontro Mestre & Aprendiz", na Tapera das Artes. A atividade é aberta ao público.

DVD

Em 2018, Toquinho lançou o DVD ao vivo “Toquinho - 50 de carreira”. Lançado pela Deck Disc (RJ) em CD e DVD, o material foi gravado no Teatro WTC, em São Paulo (SP), em março de 2016. O registro reúne 14 músicas do compositor, como o sucesso “Aquarela”, “Samba pra Vinícius”, “Samba de Orly” e “Que Maravilha”.

O compositor amplia seu repertório de parcerias – para além das composições inspiradas em encontros com o poeta Vinícius de Moraes, por exemplo - e conta com a participação de novos e velhos nomes do cenário musical brasileiro. As cantoras Tiê e Anna Setton fazem duetos em “A Noite” e “Carolina Carol Bela”, respectivamente. E o veterano Paulo Ricardo (ícone da geração do rock nacional dos anos de 1980) conduz ao lado de Toquinho o clássico “Tarde em Itapõa”.

Serviço

Toquinho no Ceará

Nesta sexta (14), às 18h, bate-papo com o artista no Ciclo de Diálogos Sinfonia, na Tapera das Artes (Rua Antônio Gomes dos Santos, s/n, Centro, Aquiraz - ao lado do Parque Ecoeducativo Engenhoca). Acesso gratuito.

Sábado (15), às 17h, concerto “Música em Prosa e Versos”, na Tapera das Artes. Acesso gratuito.

Domingo (16), às 18h30, show pela programação do Ceará Natal de Luz 2018, na Praça Portugal (Aldeota). Acesso gratuito.