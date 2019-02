Titãs passam por Fortaleza em turnê comemorativa

Após o mais recente lançamento "Doze Flores Amarelas", o grupo de rock brasileiro Titãs desembarca em Fortaleza no dia 7 de abril para show comemorativo no Shopping Riomar Fortaleza. Motivada pelos pedidos dos fãs, a banda celebra o clássico "Titãs Acústico MTV", que em 2017 completou 20 anos de lançamento, passando por cinco cidades brasileiras em turnê especial.

Lançado em 1997, Titãs Acústico MTV foi um projeto de sucesso, com mais de dois milhões de cópias vendidas, ganhador de discos de ouro, platina e diamante. Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto, munidos apenas de violões, piano, guitarra acústica e contrabaixo, agora recriam as canções do Titãs Acústico MTV, acrescentando clássicos como "Epitáfio", "Enquanto Houver Sol" e "Porque Eu Sei Que É Amor".

O trio fará apresentações em Fortaleza, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Natal e Rio de Janeiro. Os ingressos para o show na capital cearense variam entre R$200 e R$70 e podem ser adquiridos na bilheteria do Shopping Riomar ou no site Uhuu.

Serviço

Titãs - 20 anos do Acústico MTV

Quando: Domingo, 7 de abril, às 20h

Onde: Teatro Riomar Fortaleza (Rua Lauro Nogueira, 1500 – piso L3 do Shopping RioMar Fortaleza – Papicu)

Duração: 90min

Classificação: Livre

Preço: R$200 (inteira) / R$100 (meia) - Plateia Baixa A; R$160 / R$80 - Plateia Baixa B; R$140 / R$70 - Plateia Alta. Disponíveis na bilheteria do Shopping e no site https://uhuu.com/