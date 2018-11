Tirullipa perde 12 quilos e diz que se inspira em Gracyanne Barbosa

Quem acompanha Tirullipa nas redes sociais, já deve ter visto o filho do Tiririca compartilhando sobre as mudanças do seu corpo. O humorista perdeu 12 quilos. O comediante admitiu ainda que se inspira em Gracyanne Barbosa como meta de corpo.

Para atingir o objetivo, ele passou a consumir cerca de 15 ovos de galinha por dia. "Se deu fome eu como ovo. Às vezes vou tossir e faço ‘pó pó pó'”, brinca em entrevista ao UOL.

A iniciativa de emagrecer surgiu quando ele quebrou o tornozelo em uma partida beneficente. Tirullipa explica que, depois que começou a fazer fisioterapia, foi recomendado a fazer esportes na areia. "Quando descobri o futevôlei, não quis mais parar", conta. O comediante aliou o esporte com a musculação e conseguiu perder 9 quilos em oito meses.

Em julho, o comediante compartilhou um antes e depois nas redes sociais: