Tirullipa lança música com Whindersson Nunes, Gkay e Carlinhos Maia; assista

"Se você não for, só você não vai". A frase é popular nas redes e acaba de ganhar música nas vozes de Tirullipa, Whindersson Nunes, Gkay e Carlinhos Maia. O quarteto possui as mariores visualizações nos stories da rede social Instagram.

No vídeo, os quatro dançam e cantam. A composição fala sobre uma pessoa que não quer sair no fim de semana com os amigos. Um dos destaques do vídeo é a voz do youtuber Whindersson Nunes. O clipe também faz menção a série "La Casa de Papel".

O clipe também conta com a participação de vários influencers, como Rafael Cunha, Ney Lima, Lucas Guimarães, entre outros.

Assista: