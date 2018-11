Thiaguinho lança novo EP com duas faixas inéditas

Dando continuação ao projeto "AcúsTHico", o cantor Thiaguinho lançou nesta sexta-feira (23) o mais novo EP. O trabalho reúne seis faixas acústicas, sendo duas inéditas e as outras regravações de seus singles e clásissas músicas do pagode e samba.

"AcúsTHico 2" está disponível nas plataformas digitais e os vídeos serão lançados nas próximas semanas no YouTube. O primeiro lançado foi "Deus Quer" em parceria com Ah! Mr. Dan. Na quinta-feira (29), serão divulgados “Anjo/ Não Precisa Mudar” e “Poupa Meu Tempo”, no dia 06 de dezembro, "Só Hoje” e a inédita “Xeu Falar”, já no dia 13, é lançada a parceria com a banda Atitude 67, "Modo Avião".

A primeira edição do projeto foi lançada no começo de agosto deste ano. Confira o primeiro vídeo: